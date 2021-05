Nip/Tuck : check-up complet de la saison 3

Dans un schéma classique de série, la saison 2 est une saison 1 améliorée, une hausse de qualité, de consistance, de niveau. Et la saison 3 ? C’est souvent là où on teste, où on produit les meilleurs épisodes mais aussi les moins bons. Et Nip/Tuck ne fait pas exception.

Streaming et téléchargement

Cette saison 3 parait être hors du concept même de Nip Tuck, on oublie de plus en plus la chirurgie pour se consacrer sur la vie dissolue de ces deux docteurs. On fait un épisode entièrement hors du cabinet, on traite le Carver comme le gros Big Bad, on rajoute des personnages.. bref on teste et on voit.

Que devient Christian ?

Après ce cliffhanger voyant Christian agressé par le Carver, on débute sur une rêverie et sa mort. Petit tour de passe-passe pour revenir à Christian qui raconte ce « cauchemar » récurrent. Le spectateur n’était pas dupe. Et pendant ce temps, Julia réfléchit encore à son mariage. Elle n’a que ça.

Nous n’avions pas cité Quentin Costa qui arrive dans le cabinet McNamara / Troy en fin de saison 2. Il devient un nouveau personnage régulier. Grand brun au pouvoir charmeur vite ringard, Quentin sera une sorte de caricature du coté sombre de Christian. Dans l’affaire du Découpeur / Carver, Kit McGraw arrive en tant qu’inspectrice chargée de l’enquête. Evidemment, quand on invite Rhona Mitra (sculpturale brune qui a prêté ses traits à Lara Croft, a joué dans Hollow Man ou Underworld 3), on sait qu’un jeu de séduction aura lieu avec Christian.

Avant de parler de cette affaire et d’en révéler les tenants et aboutissants, retour sur la saison 3.

Momma Boone ouvre cette saison 3 avec cette femme obèse qui est greffée à son canapé. Touchante, cette patiente est loin d’être représentative du ton de cette saison 3. Les cas sont de plus en plus délirants, étranges, déplacés, dérangés et dérangeants. Dès l’épisode 2, un gorille passe sous les bistouris du cabinet, par la suite un bizutage bas du front qui a mal tourné fait intervenir Christian sur le visage d’un étudiant collé sur les fesses d’un autre, un homme pense que sa jambe est de trop et veut la couper.. et on a également du sperme en ingrédient principal d’une crème miracle !

Oui parce que Julia et Kimber, qui n’ont plus grand chose à raconter, ouvrent un spa… Spa dont on n’entendra plus parler assez vite. Julia fréquentera Quentin car il fallait bien lui trouver une intrigue.

Sean quitte le cabinet après un certain ras-le-bol. Il s’inscrira à un programme de protection de témoins. Rien de mieux que ça pour avoir une vie simple et saine, n’est-ce-pas ? Il s’occupe donc de Nikki et son fils Austin. Nikki est jouée par Anne Heche dont on connait le visage et donc, on sait à quoi elle ressemblera après la reconstruction que Sean lui fera. Nikki et Sean se rapprocheront, évidemment.

Rien n’est vraiment surprenant dans cette saison 3 niveau rebondissements.

Kimber et Christian se rapprochent une énième fois, mais c’est peut-être la bonne puisqu’ils vont se marier ! Ils expérimenteront threesome et foursome avec Kit et Quentin. Rien ne se passe comme prévu, ou alors si, pas de surprise, Kimber ne se présente pas devant l’autel. Mais il y a une bonne raison. Elle a été kidnappée par le Découpeur !

Le succès mérité ?

La saison 3 ne recule devant rien pour faire plus gros et plus fort. Elle est désormais diffusée en automne en même temps que les séries de network. Elle est donc en concurrence. Les audiences explosent avec pas loin de 6 millions de personnes, et une hausse de plus de 2 millions de personnes. Le bouche-à-oreille a fait son effet et la série a donc ouvert les vannes du WTF. Les gens ont aimé le côté sans honte, sans doute, sans scrupule de la série.

La saison se permet donc de jouer sur le grand-guignol tout en mesurant qu’il ne faut pas dépasser les bornes. On accepte tous les rebondissements puisqu’on est dans Nip/Tuck. Le contrat était signé d’avance.

Et l’équipe créative tente de faire aussi différent avec l’épisode 12 qui est assez spécial puisqu’on se retrouve après un crash d’avion dans lequel était la mère de Julia. Tout est quasi en extérieur dans cet hôpital de fortune où les victimes arrivent. Julia et Sean aident les secours. Julia trouve une victime défigurée qui semble être sa mère. Avec leur relation très difficile, Julia finit par l’étouffer avec un oreiller pour qu’elle arrête les souffrances et de sa mère et les siennes. En fin d’épisode, en rentrant chez elle, sa mère se tient assise devant elle, elle n’avait pas pris l’avion… Cette scène reste parmi les plus marquantes de la série !

Et ce fameux découpeur ?

Cet agresseur masqué s’est donc attaqué à Sean, Christian et même Kit alors qu’elle avait mis Christian en prison le soupçonnant. Comme tous les suspects étaient passés sous nos yeux, il en restait un qui était l’évidence : Quentin.

C’est alors qu’il est lui-même victime du Découpeur. Nip/Tuck ne recule devant rien et nous met Sean et Christian aux prises avec le Découpeur. Tous les deux à sa merci, il enlève son masque et Quentin apparait.

À noter que la chaîne FX avait révélé l’identité du tueur en mettant en ligne un jour trop tôt des photos de Quentin révélant être le Carver….

Quentin s’apprête à tuer Christian quand Kit arrive et le tue. Elle raconte alors toute son histoire et on apprend qu’il n’avait pas… de pénis ! Incroyable que Julia n’ai jamais révélé cette chose alors qu’ils se fréquentent tout de même, non ? À la morgue, Kit va voir le corps de Quentin, qui se relève tranquillement. Ils sont de mèche, frère et sœur, défigurés de naissance, reconstruits parfaitement et serial-killers.

Tout simplement.

En fin d’épisode, on les voit dans un hôtel à la recherche de leurs prochaines victimes… Quand on vous dit que cette saison est folle !

Parlons de Matt..

Ah Matt… Après la découverte qu’Ava était une transgenre, il se questionne et va de lui-même dans un bar transsexuel. Il accepte des avances mais pète un plomb et tabasse le séducteur. Pour se refaire une santé, il se rase la tête, devient encore plus une tête de con et fréquente une jeune fille qui parait bien sous tout rapport. C’est mal connaitre Matt qui a dégoté Ariel Alderman, une suprémaciste.

Pour Matt, rien d’affolant pour le moment jusqu’au moment où Ariel et son père kidnappent Matt et Cheryl, le transsexuel qu’il a frappé. Ariel et son père poussent Matt à couper le pénis de Cheryl… Heureusement, tout est bien qui finit bien, ils arrivent à s’en sortir alors que Matt allait enterrer vivant Cheryl mais il parvient à frapper le père d’Ariel et le tuer.

Cette fin heureuse vous est offerte par Sean McNamara.

Check-Up

La saison 3 est Bigger and Louder et affirme l’identité de Nip/Tuck à savoir une série qui ne recule devant rien pour raconter les travers de l’être humain. Si on décèle quand même des dérives, on reconnait que la série sait aller là, près de la limite de l’acceptable. La série ne va pas trop loin, elle repousse ses propres limites. Et après 3 saisons, Nip/Tuck semble trouver une vitesse de croisière dans le ton, moins dans les intrigues qui, hors Carver, recyclent des formules déjà rincées.