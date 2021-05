Dawson contre Les Frères Scott : le clash des séries dans Serial Causeurs, votre podcast séries

Dawson ou Lucas? Pacey ou Nathan ? Joey ou Peyton ? Les deux teen shows cultes Dawson et Les Frères Scott se rencontrent dans un débat cordial mais argumenté.

Nous sommes dans une période assez significative pour les anciennes séries car elles ont débarqué en masse sur les plateformes comme Prime ou Salto. Et comme les séries fédératrices sont absentes de nos écrans, on retourne avec plaisir vers la re-découverte. Et pour ressentir des émotions d’époque, les teen-shows sont le meilleur choix. Le podcast séries Serial Causeurs a donc décidé de mettre face-à-face Dawson et Les Frères Scott.

Dawson’s Creek a duré 6 saisons et s’est terminé en 2002. One Tree Hill a pris le relais pour 9 saisons.

Quel teen show avez-vous suivi avec passion ? Quel teen-show vous ressemble ?

Maka, Marina et Docteur Séries entourent Tom pour parler de Dawson et des Frères Scott. Deux teen-shows devenus des classiques, l’un est l’héritier de l’autre ou tout simplement une pale copie ? Une des séries est-elle plus marquante dans ses histoires d’amour ? On débat !





Retrouvez aussi nos deux vidéos sur Dawson et One Tree Hill

Dawson : les 20 ans de la série https://www.youtube.com/watch?v=Sx8VMHS6cwk

One Tree Hill : plaisir coupable ? https://www.youtube.com/watch?v=LwkQni2Z54o&t=9s

