La Casa de Papel (saison 5) : les internautes attentifs aux moindres fuites

Le tournage de la cinquième et dernière saison du phénomène mondial « La Casa de Papel » a commencé l’année dernière au Danemark. Malgré la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, l’équipe de production au complet s’est déplacée à Copenhague sous des conditions très strictes pour lancer la production de ce dernier volet.

Depuis, plusieurs images du tournage ont fuité sur internet entraînant de vifs débats sur les réseaux sociaux. Si La Casa de Papel connaît un succès mondial, la série fait parler d’elle jusque dans les pays nordiques où des groupes de fans présents sur les réseaux n’ont pas hésité à diffuser leurs propres images du tournage entraînant plusieurs révélations. On y voit tout d’abord Pedro Alonso qui incarne le rôle de Berlín et qui offre aux spectateurs la certitude de le retrouver dans les prochains épisodes. Viennent ensuite les premiers clichés de Patrick Criado sur le plateau. Le jeune comédien a donc bel et bien rejoint le casting de la saison 5. Plus récemment, c’est Álvaro Morte, alias « El profesor » dans la série, qui a suscité de vives réactions en diffusant une photo de tournage sur son compte Instagram.

La publication qui a suscité tant d’émoi

Au fil des saisons « El profesor » est devenu l’un des personnages les plus appréciés des spectateurs. Son intelligence et son imagination sans limites ont formé le cocktail parfait du personnage auquel on s’attache à mesure que les saisons passent. Dans le dernier épisode de la saison 4, il se retrouve entre le marteau et l’enclume. Une fin en apothéose qui a laissé beaucoup de doutes quant à l’issue finale de la série. Depuis, les internautes sont à l’affût du moindre de post de la part des acteurs et chaque publication en lien avec le plateau de tournage suscite enquêtes et conspirations autour de l’intrigue de la prochaine saison.

Avec près de 11 millions de followers sur Instagram, Álvaro Morte est le dernier à avoir apporté sa pierre à l’édifice. Lors du tournage de la nouvelle saison, il a partagé un portrait de lui-même, assis devant un miroir en attendant d’être maquillé. Même si, pour une fois, il apparaît sans ses lunettes emblématiques, l’expression de son visage laisse supposer qu’il est en train de monter un stratagème pour se sortir du pétrin. La publication a d’ailleurs été commentée par ses camarades de tournage, notamment l’actrice Maribel Verdú, le traitant de « cara de pillo » (tête de voyou en français). Une publication qui maintient le suspens et tient les spectateurs en haleine jusqu’à la diffusion de ce nouveau volet.

Que savons-nous de la nouvelle saison ?

Au delà de la confirmation de la présence de Pedro Alonso, avec supposément de nombreux flash-back, nous savons désormais que le personnage incarné par Patrick Criado sera lié au passé du « Profesor » et de « Marsella » et par conséquent qu’il sera au courant du projet de casse à la Banque d’Espagne.

Dernière information et pas des moindres, la cinquième saison sera composée de 10 épisodes d’une heure et constituera le final de la série à succès la plus visionnée sur Netflix filmée dans une langue autre que l’anglais.