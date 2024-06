Taylor Swift : le traitement médiatique de la loose

Depuis l’annonce des concerts de Taylor Swift en France, les médias se sont emparés du sujet pour le traiter, à leur manière.



Ventes d’albums, fortune personnelle, effet Taylor Swift sur les audiences du football US, tout y est passé. Quotidien a cerné l’opportunisme maladroit des médias pour parler de la chanteuse et son Eras Tour. On ne maitrise pas le sujet, on tente de mettre en avant des journalistes peu spécialisés sur le sujet, bref, c’est le lot normal du traitement médiatique d’un phénomène pop.



Les concerts approchant, on parle alors de l’engouement autour de ça, on mise sur ce qui étonne, ce qui fait l’étrangeté, à savoir les fans qui campent, les bracelets qu’on s’échangent, et les fans qui interprètent les messages plus ou moins cachés de la chanteuse.



On est encore dans la légèreté, ce n’est pas un mal, mais on est aussi dans la douce moquerie. Certaines émissions décryptent alors le phénomène globale, en racontant l’histoire de la chanteuse. C’est sérieux, on ne dépasse pas des clous et on raconte du factuel en résumant rapidement sa carrière. Quant à la politique et son rôle dans la prochaine présidentielle, on rappelle évidemment les faits passés avec les inscriptions aux bureaux de vote suite à l’appel de la chanteuse et on met en parallèle avec le prochain scrutin américain. Là, on parle un peu plus d’un sujet sérieux, puisque ca touche un sujet sérieux que les JT adore : la politique. Et qui, pourtant, est ultra redondant.



Que restent ils passé les concerts ? Possiblement, le Covid. On en parle dans cette nouvelle vidéo.