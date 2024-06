David Boreanaz dans le jury du 63ème Festival de Télévision de Monte-Carlo

Le 63e Festival de Télévision de Monte-Carlo se tiendra du 14 au 18 juin au Grimaldi Forum de Monaco et un invité star des séries sera invité.

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo a toujours mis à l’honneur les acteurs et actrices qui ont marqué le petit écran. Après Jason Priestley (Beverly Hills), John Corbett (Sex and the City) ou Lisa Edelstein (House), le Festival rendra hommage à La Petite Maison dans la Prairie avec la venue d’une grosse partie du casting.

Il faut l’avouer, le Festival a perdu un peu de sa superbe depuis la fin des séries du Arrowverse et que les séries des networks peinent à convaincre. Il n’y a plus vraiment de séries fédératrices qui font vibrer et Monte-Carlo mise alors sur les séries françaises, toujours très rassembleuses côté quotidiennes. Et côté jury, le Festival sait réunir les talents divers pour maintenir une certaine qualité et un certain attrait. Aussi, la Nymphe de Cristal a toujours honoré les plus grands. Vendredi 14 juin, jour d’ouverture du festival, la légende du cinéma Morgan Freeman (Seven, Les évadés…) va se voir remettre une Nymphe de Cristal des mains du président d’honneur le prince Albert II, récompensant l’ensemble de sa carrière.

L’acteur et producteur américain David Boreanaz, star des séries à succès Bones, Buffy contre les Vampires, Angel et SEAL Team, présidera le Jury Fiction. L’acteur qui n’a jamais cessé de travailler depuis Buffy est une figure devenue incontournable dans le paysage sériel.

Il sera accompagné de Piv Bernth, PDG, productrice exécutive et créative d’Apple Tree Productions (Danemark) ; Teresa Fernandez Valdes, productrice et PDG de Te Espero en Marte (Espagne) ; Claire Mundell, productrice, directrice créative et fondatrice de Synchronicity Films (Royaume-Uni) ; de l’acteur danois Ulrich Thomsen et de Noor Sadar, producteur et PDG de White Lion Films, société de production filiale de Mediawan (France).

Steve Anderson, journaliste britannique, producteur exécutif et ancien contrôleur de l’information et des affaires courantes à ITV, est le président du Jury Documentaires et Actualités. À ses côtés seront présents Chiara Avesani, réalisatrice et journaliste à Rai 3 (Italie), Martina Šantavá, productrice créative à Ceska Televise (République tchèque), André Carvalho Ramos, journaliste et présentateur à CNN Portugal, et Yann-Anthony Noghès, producteur à Check Productions (Monaco).

Vous pouvez retrouver le programme et la liste des invités sur le site officiel du Festival de Monte-Carlo.

