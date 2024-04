CONCOURS : gagnez le dernier album de TAYLOR SWIFT, The Tortured Poets Department !

Moins d’un mois avant la série des 6 concerts que donnera Taylro Swift en France, la chanteuse a décidé de sortir un album, évidemment, très attendu, The Tortured Poets Department. Et on vous le fait gagner !





On ne peut pas ne pas avoir vu passer une actu sur Taylor Swift depuis bientôt 2 ans. Elle est partout, sur tous les fronts, meme en politique et en sports ! Sa tournée intitulée Eras Tour est devenue la plus grosse tournée pour un artiste et elle débarque en Europe avec une première date… à Paris !

C’est le 9 mai que Taylor Swift commencera son tour d’Europe. Mais elle ne s’arrêtera pas à une date puisque ce sont les 10, 11 et 12 mai que La Défense Arena accueillera le Eras tour. La France a même deux dates en plus puisque Lyon est aussi sur la liste les 2 et 3 juin.

Son actualité, entre ressortie d’albums et concerts, entre news people et business, ne s’arrête pas puisque depuis le 19 avril, The Tortured Poets Department, son onzième album, est disponible. 6 mois après 1989, Taylor’s Version, et 2 ans et demi après Midnights, Taylor Swift revient donc avec un album, évidemment attendu par les fans.

Un premier titre, Fortnight, en duo avec Post Malone, est le nouveau clip de la chanteuse.

Avec plusieurs versions de l’album, contenant chacune une chanson bonus (The Bolter, The Black Dog, The Manuscript et The Albatross), The Tortured Poets Department a déjà fait parler de lui. Et mieux, le jour de sa sortie, la chanteuse a dévoilé que c’était un double album avec, au total, 31 titres !

C’est d’ailleurs l’édition deluxe avec The Manuscript qu’on vous fait gagner dès maintenant. Vous avez jusqu’au 1er mai 12h pour jouer . Pour participer, il suffit de partager cet article (ou la publications X disponible ici). Pour plus de chances, vous pouvez aussi mettre en commentaire votre titre favori de l’album.Un tirage au sort aura lieu le 1er mai et l’album partira chez vous très rapidement !

Le jeu n’est accessible qu’aux habitants de la France Métropolitaine. Bonne chance à tous !