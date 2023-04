Séries 100% femmes (ou presque) : avec Yellowjackets et Class of ’07, c’est la tendance !

Avec Class of ’07 sur Prime et la saison 2 de Yellowjackets, les séries avec un casting 100% féminin se multiplie. Le podcast Serial Causeurs revient sur le phénomène.

La bonne surprise Class of ’07, le retour de notre série coup de cœur Yellowjackets, les femmes se rassemblent et s’imposent. Comme en son temps Les Craquantes, Desperate Housewives ou L Word, les séries avec des personnages en majorité féminins ont évolué avec le temps. Serial Causeurs a décidé de faire un mini historique des séries où les femmes sont les personnages principaux. On ne compte pas les séries avec des duos, mais à partir de 3, on commence à y voir une tendance assez intéressante à étudier.

On parle aussi de Sex and the City, The Wilds, Pretty Little Liars, A League of Their Own, Buffy, Alias, Good Girls Revolt, et on cite Orange is the new black, The Bold Type, Le Bazar de la charité, La Vie devant Elles, Maison Close…

Retrouvez Serial Causeurs, le podcast séries TV sur toutes les plateformes !