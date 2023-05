Citadel (Prime) : mission possible pour Priyanka Chopra et Richard Madden

Après Les anneaux de Pouvoir, voici la nouvelle grosse production Prime : Citadel. Prime a misé d’autres centaines de millions de dollars pour un « bête » projet de série d’action avec les frères Russo (Avengers) aux commandes et les scénaristes de Mission Impossible Ghost Protocol.

« Bête » projet ? En lisant le pitch et en regardant les deux premiers épisodes, Citadel n’a pas grand chose à proposer de nouveau; Ce sera donc dans l’exécution que tout se jouera. Et avec 250 millions de dollars, on ne peut pas dire que Citadel part sur de mauvaises bases.



Et pourtant, le projet a connu quelques problèmes de production, à tel point que les scénaristes, Josh Appelbaum et André Nemec, ont quitté le navire à cause de différends créatifs avec les frères Russo. Les deux producteurs exécutifs de la série From ont alors laissé le champ libre à un nouveau scénariste, David Weil, déjà auteur pour Hunters.

Richard Madden est Mason Kane



Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas jouent donc deux agents secrets de l’organisation indépendante Citadel qui voient leurs mémoires effacées après l’échec d’une mission. Citadel semble avoir été détruite par Manticore, une autre organisation.



Huit ans plus tard, Mason (Madden) mène une vie tranquille en tant que Kyle Conroy avec sa femme et sa fille. Pendant ce temps, l’agent de la Citadelle, Bernard Orlick (Stanley Tucci), apprend que Mason est vivant. Il va devoir lui faire comprendre qu’il était un agent secret très efficace et que Citadel doit revivre.



Pitch efficace ? Oui, du moins, point de départ carré. Les deux épisodes proposés par Prime Video couvre ainsi tout le pitch avec, en plus, la recherche de Nadia Sinh (Chopra). Pour le reste, on ne sait pas de quoi sera faite la série.



Après visionnage de ce premier épisode (un gros air de téléfilm pilote quand on combine les deux épisodes de 40 et 35 minutes, tout de même), on ne peut pas dire que Citadel est nul. C’est vraiment ne pas considérer le genre action que de résumer la série a des dialogues vides et de l’action bourrine. Parfois, il suffit d’un rien, d’un savoir(faire, d’un rythme et on a une histoire prenante qui fait le taf. Vous lirez à droite et à gauche, beaucoup de journalistes et de critiques qui diront que ça n’invente rien et que ce n’est pas le chef d’œuvre de l’année. Encore heureux. On ne veut pas que la barre soit mise plus haute de projet en projet. Il est bon de rappeler qu’on veut, avant tout, avoir une histoire qui nous emporte en X épisodes

.



Citadel n’aura que 6 épisodes pour nous raconter ce qu’un film aurait pu, pensons-le aisément, raconter. L’action est là, les personnages sont plutôt bien campés, on attendra juste un peu avant de voir une alchimie palpable entre Madden et Chopra. Leur duo n’a été présenté que durant une courte séquence de début. La série ne propose donc rien d’autre qu’un background pour le moment. On ne connait rien des tenants et aboutissants, des trajectoires de tous les éléments de Citadel.



C’est un bon compromis en attendant le prochain Mission Impossible, en voulant retrouver des semblants d’Alias ou de Jason Bourne. N’attendez pas qu’on vous dise que ça vaut le coup, prenez le temps d’avoir une série qui a un peu d’ampleur, et qui met l’argent à l’écran dans autre chose que des décors ou des dragons. Les présentations sont faites, maintenant, il ne reste qu’à rentrer dans le vif du sujet. D’après la bande-annonce , il y a pas mal de choses à nous montrer encore.