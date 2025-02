Paradise (Disney+) : high concept, hautes attentes ?

Paradise (Disney+) marque le retour d’une partie de l’équipe de This Is Us, dont Dan Fogelman, le créateur de la série. Paradise offre une narration et un pitch qui raviront les adeptes de high concept.

Trois ans après la fin de This Is Us, on reste encore émus d’avoir suivi les 6 saisons de cette série familiale. Dan Fogelman avait réussi à créer une série à la narration ambitieuse tout en abordant des thèmes simples. Cette fois-ci, il revient avec une nouvelle série : Paradise, qui semble être un thriller politique… Mais c’est mal connaître Dan Fogelman.

Il embarque avec lui Sterling K. Brown, le Randall de This Is Us, qui joue Xavier Collins, un agent de sécurité du Président des États-Unis, interprété par James Marsden (Jury Duty, Sonic, X-Men).

Paradise : le pitch

Collins va voir le Président comme chaque jour pour le réveil. Il est 8h, et POTUS ne répond pas. Collins entre dans la chambre et découvre le corps sans vie de l’homme le plus puissant du monde. Qui l’a tué ? Et pourquoi ?

Le pitch n’est pas très original. On frôle un ersatz de 24 ou des séries politico-thriller comme Rubicon. On peut aussi penser aux séries méconnues et oubliées comme Traveler : Ennemis d’État avec Matt Bomer, sortie en 2007. Le petit plus est… comme pour This Is Us, le twist de fin d’épisode 1 qui nous révèle le concept entier.

Paradise a un petit truc en plus ( SPOILER )

Alors que les flashbacks s’entremêlent, montrant le quotidien de Collins avec le Président des années auparavant, on se retrouve, en fin d’épisode 1, au cœur d’une ville où chacun porte un bracelet pour payer, où l’aube est décalée de deux heures pour maintenance… Par un ultime flashback, une sorte de consortium révèle à Collins un grand secret d’État.

Collins se trouve dans une ville reconstituée, située sous terre, avec un ciel artificiel. Quand Truman Show rencontre Under The Dome et Silo…

Côté narration, on est clairement dans l’esprit de This Is Us avec l’exploration du passé des personnages importants. Outre le Président et Collins, nous avons Samantha « Sinatra » Redmond, jouée par Julianne Nicholson (Mare of Easttown), qu’on pensait être la vice-présidente mais qui est en réalité une immense milliardaire et créatrice du dôme géant.

Sarah Shahi (Sex/Life, Person of Interest) est également présente en tant que psychologue présidentielle.

On sent que Paradise peut offrir de la conspiration, un peu de politique- fiction, de l’anticipation, et une réflexion sur le vivre ensemble.

Paradise : mais est-ce bien ?

Avec tout cela, l’épisode 1 intrigue. Si la musique est omniprésente (toujours composée par Siddhartha Khosla, This Is Us), elle crée, à l’instar de This Is Us, un sentiment d’urgence, de pression. Et cela fonctionne bien sur ce premier épisode. On se demande ce qui se trame. Mais au-delà de cette mise en situation et de ce twist, est-ce que la série va raconter quelque chose ?

Le second épisode mise sur le passé de Sinatra. Et comme This Is Us encore une fois, on revient sur ses « origines », son parcours. Tout cela permet de construire les personnages clés de l’intrigue tout en offrant peu de révélations. C’est finement distillé, sauf que nous ne sommes pas dans des saisons longues, et il faudra bien proposer quelque chose de substantiel sur les 8 épisodes prévus.

Paradise : le retour des théories de fans

Paradise offre un retour bienvenu des théories. Quelle catastrophe a mené à cette ville souterraine ? Comment est le reste du monde ? Quelles ont été les conséquences pour la femme de Collins ? Qui a tué le Président ?

Espérons que la série ne devienne pas un immense imbroglio de ramifications politiques qui alourdiraient le propos. D’après The Hollywood Reporter, Dan Fogelman souhaite 3 saisons,

Paradise est disponible sur Disney+