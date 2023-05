L’info avait été un peu oubliée mais How To Train Your Dragon (Dragons en France) va être adaptée en live action par Dean DeBlois, le réalisateur et scénariste de la franchise animée !

Trois films Dragons, des courts-métrages et une floppée de séries animées ont conquis le monde entier. Le film où le jeune viking Harold et son dragon Krokmou se lient d’amitié avait été parmi les bonnes surprises de 2010. Si la trilogie s’est terminée avec un film moins réussi, il n’est pas rare de voir Krokmou parmi les créatures les plus appréciées du monde de l’animation.

Remake live-action, la nouvelle mode ?

Disney a misé sur le live action de ses classiques depuis quelques années avec un certain succès, du moins public. La critique ne sait toujours pas si adapter en live action plan par plan est une bonne idée mais après Le Roi Lion, La Belle et la Bête, Le Livre de la Jungle, Aladdin, Dumbo, Cendrillon, Mulan, Pinocchio et même Les 101 Dalmatiens en 1996, et en attendant La Petite Sirène et Vaiana, Disney semble avoir trouvé sa nouvelle lubie.



Dreamworks aura bien du mal à faire accepter des remakes live de Shrek ou Madagascar et c’est donc vers Dragons, possiblement l’une de leurs franchises les moins lucratives, que la firme se tourne pour l’objet d’un remake. On ne sait pas vraiment grand chose sur le projet sauf que Dean DeBlois, scénariste et réalisateur des trois films sera à la barre de l’adaptation !

Un casting encore non-officiel

Côté casting, les rumeurs ont parcouru le net mais sans aucune confirmation alors que le tournage semble approcher. Les infos récentes parlent d’un tournage en juin de cette année pour une sortie en 2025.



Pour jouer le rôle de Harold, on parle de Jack Dylan Grazer, le jeune acteur de It et Shazam. Malgré les accusations récentes de violences et harcèlements, il semblerait que rien n’a vraiment fait la une des sites.

Pour jouer Astrid, son love interest, la blonde viking sera hawaïenne puisque c’est Auli’i Cravalho (la voix de Vaiana) qui serait pressentie.

Enfin, Joel Edgerton (Animal Kingdom, Red Sparrow) serait celui qui jouerait Stoic, le père de Harold.





Et ces trois choix ne sont pas vilains du tout. Reste qu’avec le même réalisateur, on peut s’attendre à un copier-coller peu original. La magie peut-elle encore opérer ?

On attend désormais une annonce officielle qui ne devrait pas tarder si les infos fuitent de plus en plus avec un tournage imminent. Pour les curieux, une adaptation en spectacle a été proposée sur certaines scènes américaines.

Date de sortie du remake de Dragons

Dragons est prévu pour une sortie le 14 mars 2025 aux Etats-Unis.