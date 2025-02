« Qui veut gagner des millions ? » fait son grand retour le 4 février avec une émission spéciale « 50 ans de TF1 ». Animé par Arthur, le jeu culte se déroulera dans le Cirque d’Hiver Bouglione. Une soirée festive, émouvante et solidaire attend les téléspectateurs, avec la participation de duos de stars qui joueront au profit d’associations qui leur tiennent à cœur.

Arthur fêtera le demi-siècle de TF1 avec un « Qui veut gagner des millions ? » inédit qui se tiendra dans le mythique Cirque d’Hiver mardi 4 février 2025. Des personnalités issues du monde du spectacle, du journalisme et de la musique uniront leurs forces afin d’aider des associations.

Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty joueront tout d’abord pour soutenir les « Restos du Cœur », l’association emblématique luttant contre la précarité. Puis, Anne-Claire Coudray et Booder défendront la cause de « Toutes à l’école », une organisation engagée dans l’éducation des jeunes filles dans les pays défavorisés.

Jenifer et Nikos Aliagas participeront quant à eux pour l’association « Grégory Lemarchal », qui lutte contre la mucoviscidose. Isabelle Ithurburu et Chantal Ladesou soutiendront l’association « Soleil d’Enfance », qui apporte de l’aide aux enfants hospitalisés. Enfin, Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze joueront au profit de « Linkee », une association luttant contre le gaspillage alimentaire et aidant les plus démunis.

Les duos devront faire preuve de perspicacité et garder leur sang-froid face aux redoutables questions d’Arthur. L’objectif est simple : répondre correctement pour accumuler un maximum de gains destinés aux associations.

Cette émission promet d’être une véritable célébration marquée par la joie, la bonne humeur et la solidarité. Les participants se prêteront au jeu avec l’envie de passer un bon moment tout en soutenant des causes qui leur sont chères. Outre les réponses aux questions, le public aura l’occasion de découvrir des moments complices et des anecdotes touchantes partagées par les personnalités.

Ne manquez pas cette émission exceptionnelle « Qui veut gagner des millions : 50 ans de TF1 », diffusée le mardi 4 février à 21h10. Une belle façon de célébrer cinq décennies de télévision tout en mettant en lumière des causes qui méritent d’être soutenues.