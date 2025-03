C’est si bien que ça From ? Et Paradise ? Et Severance ? Serial Causeurs dit les termes

Depuis 10 ans, Serial Causeurs fait le tri dans toutes les séries, celles à voir, à éviter, à rattraper. Le podcast séries propose son nouveau débat : les high-concepts !



Paradise est la série qui fait parler d’elle en ce moment. La série de Dan Fogelman est sur Disney + avec sa première saison de 8 épisodes, une saison 2 est commandée, et , sans révéler l’intrigue, elle passionne déjà le public !

Idem, Severance souligne encore plus son univers original avec son attendue saison 2. Pour FROM, on ne sait plus qui a raison entre ceux qui trouvent la série vraiment mauvaise et ceux qui la trouvent digne d’un LOST.

On parle de tout ça et de bien d’autres choses dans notre nouvelle émission.

