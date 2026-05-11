Everwood arrive sur Netflix… avec un gros changement !

Il y avait longtemps que Netflix n’avait pas ressorti un classique oublié des années 2000, c’est chose faite avec Everwood, dès le 2 juin.

Il y a eu Dawson, Gilmore Girls, Newport Beach, mais il y a eu aussi Everwood. Méconnue en France, la série est créée par Greg Berlanti, un nom connu pour avoir écrit sur Dawson et créée quasiment tout l’Arrowverse, ou encore You. Rien que ça.

Diffusée entre 2002 et 2006, la série suivait le docteur Andrew Brown (Treat Williams), un neurochirurgien new-yorkais qui quittait tout après la mort de sa femme pour s’installer avec ses enfants dans la petite ville d’Everwood. L’ainé, Ephram (Gregory Smith), fera la rencontre de Amy (Emily VanCamp).

Everwood accueillait aussi un très jeune Chris Pratt, qui joue un ado au sacré tempérament.

La série a été un succès qui n’a pas fait grand bruit. Elle avait son public fidèle mais on était loin des succès culturels de la chaine The WB comme Buffy, Dawson ou Charmed.

Après 3 saisons, la chaine, sentant sa fin approchée, diffuse Everwood à droite et à gauche. Les audiences décrochent et la série est annulée. La WB deviendra la CW la rentrée suivante…

Une sacrée différence

On ne peut que saluer la décision de Netflix de proposer uen série jamais rediffusée et jamais sortie en DVD. Par contre, pour ceux qui ont le souvenir de la VF de l’époque quand la série était sur France 2 ou Jimmy, ou encore des vieux TVrips qui trainent sur OK.ru, il va y avoir du changement.

La série semble arriver avec un nouveau doublage français ! Et forcément, ça surprend. On dit adieu à l’excellent Patrick Bethune et sa voix si chaleureuse sur Treat Williams.

🇫🇷 Voici un petit extrait du nouveau doublage 2026 de la série Everwood (2002) ! Le doublage original ayant été perdu, la série a été entièrement redoublée pour Netflix. Disponible dès le 2 juin sur la plateforme, avec Guillaume Lebon qui remplace Patrick Béthune. pic.twitter.com/nAdVSJsIj0 — Bastien D. Fry  (@BastienDrucker) May 5, 2026

Le plus étrange ? On ne sait pas vraiment pourquoi. Netflix ne communique pas sur le sujet, et aucun problème de droits ou de restauration audio n’a été évoqué officiellement. Si les anciennes pistes audio sont perdues, incomplètes, ou liées à d’anciens contrats compliqués, c’est cause perdue pour proposer une série remasterisée complète….

N’ayant aucun passif VF dans la mémoire des plus jeunes d’entre nous, la faute à une série quasi disparue, il n’y aura pas de grands bouleversements. Pour les autres…

Everwood sera disponible sur Netflix dès le 2 juin.