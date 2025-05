YOU (saison 5, Netflix) : toxic avenger

You s’en est allée après cinq saisons bien remplies. La série Netflix, adaptée des livres de Caroline Kepnes et portée par Penn Badgley dans le rôle principal, a connu des hauts et des bas. Que vaut donc cette dernière saison ?

Si la hype autour de You s’est essoufflée, elle reste néanmoins l’une des séries phares de la plateforme. Grâce à sa thématique forte, YOU a su redéfinir le héros toxique, l’anti-héros par excellence. Joe Goldberg est à la fois tueur, amant, romantique et psychopathe. Ses motivations lui sont propres, mais elles nous poussent à questionner les nôtres. Cette saison parvient même à pointer du doigt l’effet que la série a pu, malgré elle, produire sur son public.

Après une saison 4 poussive, qui flirtait avec la tendance des séries moquant les riches, YOU revient pour conclure son histoire. On retrouve donc les mésaventures de Joe, désormais marié à Kate. Tout semble aller pour le mieux : Joe élimine les obstacles dès qu’ils se présentent et gère sa bibliothèque à New York. Un soir, il croise Bronte (Madeline Brewer), une habituée des lieux qui semble même y vivre. Séduit, Joe est déjà prêt à la connaître, la séduire, la manipuler.

Du côté de Kate, sa famille est omniprésente. Il y a Maddie et Raegan, deux jumelles associées de Kate, interprétées par Anna Camp (Pitch Perfect). Ces sœurs ont aussi leurs propres problèmes… qui, bien sûr, dérangent Joe. On salue la performance de Camp qui oscille entre les deux rôles avec brio.

Avec ces deux intrigues, YOU aurait pu aisément tenir sur deux saisons tant il y avait de matière à développer. Pourtant, les deux arcs peinent à cohabiter, rendant l’ensemble décousu et parfois superficiel. Les problèmes s’accumulent pour Joe, et tout converge vers une véritable conclusion pour le personnage. L’étau se resserre autour de lui.

On retiendra l’épisode 7, qui illustre parfaitement l’aura de Joe sur son entourage et, par extension, sur le public. Certains l’adorent, d’autres le détestent, à l’image des spectateurs de la série. Depuis le début, ce phénomène interroge, surtout à une époque où l’on dénonce le moindre comportement toxique. Certains spectateurs étaient fascinés par Joe, allant jusqu’à vouloir être enlevés par lui ! Cet épisode est bien mené, mais, à l’image de la fin de saison, il accélère trop les choses et expédie certains développements. À trois épisodes de la fin, des événements majeurs sont simplement racontés par Joe, comme l’arrestation de deux personnages dans l’avant-dernier épisode, sans que l’on sache vraiment comment il s’y est pris.

On se retrouve donc avec une saison qui avait le potentiel de développer deux arcs solides, mais qui n’a pas su les exploiter pleinement en parallèle. D’ailleurs, la série se permet de changer un peu son prisme avec la mise en avant des pensées de Bronte (Madeline Brewer). On peut être déroutés par cette mini « trahison » du concept qui n’est là que pour parfaire le final.

Et si le final de YOU est plutôt correct sur le fond, il l’est moins sur la forme. À l’approche de la conclusion, YOU prend des airs de téléfilms à suspense, enchaînant situations parfois grotesques, menaces, armes et tunnels de dialogues. Mais, par miracle, l’ultime scène s’adresse directement au public, et c’est d’une pertinence jubilatoire.

YOU termine sa course sans trop en faire, en précipitant un peu ses intrigues, mais on salue la performance habitée de Penn Badgley jusqu’aux derniers instants. YOU s’achève comme elle a vécu : en jouant avec nos nerfs et nos certitudes, oscillant entre fascination et malaise. Malgré ses défauts, la série aura marqué avec un portrait de l’anti-héros moderne.