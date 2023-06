Licorice Pizza, Space Jam… découvrez les lauréats des prix récompensant le doublage et le sous-titrage

Le doublage et le sous-titrage ont leurs prix organisés tous les ans par l’Association des Traducteurs/Adaptateurs de l’Audiovisuel. Cette année, le jury a dévoilé les lauréats.

Le jury de l’adaptation en sous-titrage pour le cinéma était composé de Florence Curet (autrice, france.tv studio), Florian Etcheverry (critique aux Ecrans Terribles), Quentin Rambaud (auteur, lauréat 2021), Cécile Denise (Manager du pôle doublage Netflix (VSI Paris), Rachèl Guillarme (autrice, lauréate 2021) et Lori Rault (Strategic Dubbing and Localization Supervisor).

Le gagnant 2023 du Prix de l’adaptation en sous-titrage d’un film anglophone est :

Lucinda Treutenaere pour Fisherman’s Friends (Alba Films / Titrafilm)

« pour l’excellent naturel des sous-titres du dialecte local et pour les chansons, leur belle fluidité, les registres bien respectés, sans oublier la grande précision du repérage, et la tendresse pour les personnages, perceptible dans chaque sous-titre, où justesse de ton, sobriété et discrétion n’empêchent ni la grande poésie des chansons ni la gouaille de certains marins. »

Prix de l’adaptation en sous-titrage d’un film anglophone

Emmanuel Menouna Ekani pour Space Jam : Nouvelle Ere (Warner Bros. / Titrafilm)

« pour son sous-titrage fun et punchy, plein de trouvailles originales et comiques, et son excellente lisibilité malgré les références qui s’enchaînent à un rythme effréné. »

Prix de l’adaptation en sous-titrage d’un film non anglophone

Eléonore Boudault pour Le Braquage du siècle (Eurozoom / Titrafilm)

« pour son sous-titrage savoureux et empreint de fantaisie qui retranscrit à merveille la spontanéité des dialogues et la justesse des registres propres à chaque personnage, le tout dans une parfaite maîtrise technique. »

Le jury de l’adaptation en doublage pour un film cinéma est composé de Raphaël Anciaux (directeur artistique), Juliette Caron (autrice), Joël Savdié (auteur, lauréat 2017), Maï Boiron (autrice, lauréat 2013) et Magali Robert (responsable Doublage-Servicing TV, Warner Bros. Discovery).

Prix de l’adaptation en doublage d’un film d’animation

Thomas Murat pour Les Croods 2 : Une nouvelle ère (Universal / Dubbing Brothers)

« pour son adaption à l’ingéniosité diabolique, agrémentée d’une bonne dose de roublardise, de rigueur et de fantaisie. Le texte français est distrayant à chaque réplique, et le plaisir de l’écriture s’étend à tout le reste, le plaisir des comédiens notamment est tangible. »

Prix de l’adaptation en doublage d’un film en prises de vue réelles

Françoise Monier pour Licorice Pizza (Universal / Deluxe Media Paris)

« pour une adaptation tout en nuances et retenue. Tout est à sa place, harmonieux, la forme servant toujours le fond dans une fluidité et une intelligence qui confèrent aux dialogues la fausse simplicité de l’évidence, permettant aux comédiens d’être des funambules sans jamais risquer le faux-pas. Du grand art. »

La 6e édition du Prix de la traduction de documentaire audiovisuel aura lieu le 13 novembre 2023 au Forum des Images.

