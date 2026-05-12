X-Files : tout ce qu’on sait sur le reboot par Ryan Coogler

X-Files aura son reboot ! C’est Ryan Coogler qui sera derrière le projet et on a déjà quelques infos casting !



Après avoir connu deux films cinéma, un départ de son acteur principal, des saisons de trop et un revival, voici que X-Files va connaitre ce qui lui manquait : un reboot. Hulu a commandé un pilote à Ryan Coogler. Si le pilote est encourageant, Hulu commandera d’autres épisodes. On l’a vu avec Buffy, ce n’est pas toujours facile.

Qui est derrière le reboot de X-Files ?

Chris Carter, le créateur de la série avec David Duchovny et Gilian Anderson, avait annoncé, au détour d’un podcast, que Ryan Coogler était en charge d’un possible reboot de la série.

L’homme derrière Sinners et Black Panther avait confirmé peu de temps après.

Qui produit le reboot de X-Files ?

Coogler ne sera pas seul. S’il peut compter sur Chris Carter en tant que producteur exécutif (il est créateur de la série originale, c’est un titre plus ou moins honorifique), Coogler sera entouré de Simone Harris, Sev Ohanian et Zinzi Coogler, de Proximity Media.

Jennifer Yale (The Copenhagen Test, Your Friends & Neighbors) sera showrunneuse.

Ryan Coogler écrit et réalise le pilote.

Source : Variety

Qui jouera dans le reboot de X-Files ?

Danielle Deadwyler (The Harder They Fall, Emmett Till) et Himesh Patel (Yesterday, The Odyssey) sont les deux noms qui ont été communiqués. On ne sait pas leurs rôles.

Source : Variety

7 acteurs ont rejoint le pilote.

Steve Buscemi, connu pour des films devenus des classiques comme The Big Lebowski, Fargo, Reservoir Dogs, fait partie de la liste. C’est l’acteur le plus connu de l’ensemble.

Il y aura également Amy Madigan, qui nous a étonnés dans le rôle de tante Gladys dans le film Weapons / Evanouis.

Ben Foster (X-Men 3, Warcraft) est aussi casté.





Devery Jacobs (Echo, Reservation Dogs), Lochlyn Munro (beaucoup de séries des années 90 et 2000, Scary Movie), Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon), Joel D. Montgrand (Altered Carbon) et Sofia Grace Clifton (Station 19) complètent le tout.





Cardinal et Clifton donnent une petite direction sur ce que pourrait raconter le pilote en allant du côté des Anasazi ?

Source : Deadline

Duchovny et Anderson au casting du reboot ?

Si Gillian Anderson a été approchée par Ryan Coogler, on ne sait pas les tenants et aboutissants de cette rencontre. Peut-elle reprendre le rôle de Scully ? Peut-elle faire un autre rôle ? L’atrice a déclarée qu’elle n’était pas contre porter le costume de Dana Scully. On rappelle qu’elle n’avait pas quitté le tournage de la dernière saison du revival, en bonne relation avec Chris Carter à cause d’une écriture assez maladroite et ridicule de son personnage.

Source : TéléLoisirs

David Duchovny, lui, a dit qu’il y avait eu des contacts mais qu’ils ne savaient pas de quel ordre. Il peut très bien jouer un autre rôle comme ça a été fait dans des reboots en guise d’hommage. Vu qu’on ne sait pas si le reboot a des liens forts avec la série originale, tout est envisageable.

Source : THR

Que raconte le reboot de X-Files ?

Deux agents du FBI, hautement décorés, nouent des liens improbables lorsqu’ils sont affectés à une division fermée depuis longtemps, consacrée aux affaires impliquant des phénomènes inexpliqués.

Où en est le reboot à l’heure actuelle ?

Mai 2026 : outre le casting, aucune nouvelle de tournage et de diffusion n’a été communiqué.