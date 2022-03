Synchro, le premier et le seul magazine dédié à l’art du doublage

Posted on

On parle doublage cette fois-ci avec des voix qui vous ont peut-être accompagnés pendant 4 saisons puisqu’on revient sur Newport Beach / The O.C. avec les voix de Ryan, Steh et Marissa. Donald Reignoux (Seth mais aussi Reese dans Malcolm ou Titeuf), Alexandre Gillet (la voix de Joshua Jackson) et Céline Mauge (Meredith dans Grey’s Lire +…