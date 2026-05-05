Delphine Wespiser : de TBT9 à la fiction, la mue est-elle crédible ?

Après avoir imposé son franc-parler dans Tout beau tout neuf (TBT9), Delphine Wespiser franchit le Rubicon de la fiction. Entre fantasmes de fans et réalités du streaming, l’ex-Miss France joue sa légitimité d’actrice. Diagnostic d’une transition attendue.

Alors que le paysage audiovisuel de 2026 est saturé de revivals (le retour de Scrubs prouve que la nostalgie est un remède de confort) et de concepts cliniques à la Vince Gilligan, une annonce bouscule la routine des talk-shows : Delphine Wespiser quitte son siège de chroniqueuse pour un « rôle important » dans une série culte.

Sortir de la « workplace » du divertissement

Passer du divertissement à la fiction est souvent un saut sans filet. Mais à l’heure où les frontières explosent, l’animatrice semble suivre une trajectoire de diversification nécessaire. Sur le plateau de Tout beau tout neuf, Cyril Hanouna a teasé un projet que « tout le monde connaît ».

S’agit-il d’intégrer un feuilleton quotidien, véritable école du jeu en 2026, ou d’une incursion plus audacieuse dans une mini-série de plateforme ? L’enjeu est de briser l’image de « personnalité télé » pour devenir un véritable personnage de narration.

Le streaming comme nouveau mode de consommation

Les spectateurs ont radicalement changé leurs habitudes. On ne consomme plus la fiction comme on regarde un direct. Des outils comme Molotov TV réconcilient ces usages. C’est aujourd’hui la meilleure solution pour regarder la TV en direct et en streaming, permettant de basculer d’un débat sur W9 à une série sans changer de device.

Cette flexibilité est devenue le pivot de l’audience. On apprécie de pouvoir rattraper le TBT9 en streaming après une séance de binge-watching, ou d’utiliser le replay pour isoler les séquences où l’animatrice se confie sur ses projets.

Comme pour The Pitt, la réussite de Delphine Wespiser dépendra de la densité de l’écriture. Le public de 2026 réclame de l’épaisseur, loin de l’image de Miss. Si elle incarne une véritable faille dramatique, elle réussira une transition rare. Diagnostic final en septembre.