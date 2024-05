Eras Tour Paris : quelles chansons enlevées et ajoutées par Taylor Swift ?

Ce jeudi 9 mai, Taylor Swift a joué le premier de ses 6 concerts français, l’occasion de faire quelques modifications à son Eras Tour version Europe.

Avec la sortie de son dernier album The Tortured Poets Department le mois dernier, Taylor Swift se devait de modifier quelque peu sa setlist en vue d’intégrer de nouvelles chanson, et sa nouvelle ère.

C’est chose faite puisque la chanteuse a ajouté les fan favorites de cet album de 31 chansons. Mais pour ne pas dépasser les 4 heures de concert, Taylor Swift a donc réduit la liste des chansons des ères précédentes.



Lover

Pas de changement pour l’ERA LOVER, ni pour l’ERA FEARLESS.

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

L’ERA RED passe en troisième position. Mais aucun changement dans les chansons.

Red – Intro

(State of Grace, Holy Ground et Red)

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Reputation

Pas de changement, sauf que l’ERA est plus tôt.



…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do



Speak Now

Long Live est supprimée.

Enchanted

folklore / evermore

Les albums sœurs sont réunis une seule ERA.

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

Marjorie

Willow

Les chansons supprimées sont :

’tis the damn season

tolerate it

seven

the 1

the last great american dynasty







1989

L’ERA 1989 n’a pas de changement. Taylor arbore un nouveau t-shirt énigmatique : This Is Not Taylor’s Version.



Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

The Tortured Poets Department

L’ERA TTPD se révèle enfin pour la première fois pour ce concert de Paris avec 6 chansons complètes et des morceaux de quelques autres. C’est généreux pour soutenir la sortie de ce dernier album.

Côté scène, c’est dans un blanc immaculée que Taylor Swift se produit. Grande robe avec des lyrics des chansons dessus, un lit estampillé TTPD, une mini-estrade qui navigue sur scène, cette ERA est du plus bel effet.

Female Rage: The Musical

(« My Boy Only Breaks His Favorite Toys », « WAfoLOM? », « loml », « So Long,London » & « BDILH »)



But Daddy I Love Him / So High School

Who’s Afraid of Little Old Me?

Down Bad

Fortnight

The Smallest Man Who Ever Lived

I Can Do It With a Broken Heart



Surprise Songs

L’évidence voulait que Taylor Swift chante Paris, de son album Midnights. Elle l’a fait. La seconde chanson était loml de l’album TTPD.

Paris

loml

Midnights

Aucun changement pour l’ERA finale, Midnights.



Lavender Haze

Anti‐Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma