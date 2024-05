Elle a fait quoi à part Shake It Off, ou comment aborder Taylor Swift ?

On ne peut pas ne pas avoir vu passer une actu sur Taylor Swift depuis bientôt 2 ans. Après ses 4 concerts à Paris, qui est Taylor Swift, pourquoi en parle-t-on beaucoup ces temps ci ? Que vaut-elle ?

Voilà, Taylor Swift a terminé son premier run de l’Eras Tour version 2 avec 4 dates à Paris La Défense Arena. Avec l’arrivée de son album The Tortured Poets Department, Taylor Swift a rajouté une nouvelle ERA à son concert. Elle a donc modifié sa setlist.

Mais avec 40 chansons par concert, pouvez-vous en citer plus de trois ?

Taylor Swift est une immense star, possiblement qu’on en fait trop, possiblement que ca va finir par lasser les gens. Mais surtout la question est est ce que les gens s’intéressent à elle ? Parce que pour beaucoup Taylor Swift c’est Shake It Off.

Quand on parle d’elle, on va mettre cette chanson, parce que c’est grossièrement le seul titre que les gens connaissent. Ca a été un immense hit à sa sortie il y a de ça…. 10 ans. Et on n’a pas beaucoup évolué, ce titre a envahi les radios mais depuis rien. Un peu Cruel Summer sur quelques radios mais on peut le dire, elle ne s’impose pas en France. Même Anti Hero, son titre le plus “radio” quelle a pu faire ces derniers temps a été classé, au mieux 32e en France.

Alors pour découvrir ou redécouvrir Taylor Swift, voici 5 chansons pour cerner son univers.