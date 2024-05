35 ans avant LOST, il y avait The New People

Un vol commercial se prend une sévère tempête au sud du Pacifique et se crashe sur une île mystérieuse. Les pilotes sont tués mais une partie des passagers est vivante. Bienvenue dans… The New People, une série arrivée 35 ans avant LOST.

Alors que LOST va fêter ses 20 ans en septembre, revenons sur une série qui a de fortes similitudes : The New People.

Aaron Spelling à qui on doit Charlie’s Angels (1976–81), La Croisière S’amuse (1977–86), L’Amour du Risque (1979–84), Dynastie (1981–89), Beverly Hills, 90210 (1990–2000), 7 à la Maison (1996–2007), et Charmed (1998–2006), bossait à fond dans les années 60. Pour la rentrée 69/70, il propose The New People.

Résultat ? The New People sera diffusée entre le 22 Septembre 1969 et le 12 janvier 1970, pour 17 épisodes. Vous l’aurez compris, The New People n’a pas duré.

Si le nom d’Aaron Spelling peut un peu faire reculer, le scénariste du pilote fait déjà rêver plus d’un : Rod Serling. L’homme derrière The Twilight Zone a révélé bien plus tard qu’il était derrière le nom de John Philips. Pourquoi ce pseudonyme? Simplement parce que Serling n’était pas content du processus créatif à venir. Comme il le dit en mars 69 : « Aaron est venu vers moi pour que j’écrive le pilote. A partir de là, je n’ai plus rien à voir avec. Ça pourrait marcher mais sans moi. »

Pour concurrencer la soirée de NBC, ABC tente l’improbable : une émission de variétés et une série. The Music Scene est une de rares émissions de variétés à ne pas faire 1 heure (pubs comprises) mais 45 minutes. The New People sera diffusée juste après.

Dans l’épisode pilote, on nous présente « les nouveaux gens », un groupe d’une quarantaine d’étudiants américains en bénévolat vers l’Asie du Sud-Est. Mais la tournée bénévole ne se passe pas comme prévu. Parrainée par le Département d’État, elle est annulée à cause des révoltes de étudiants qui avaient le sentiment que ce qu’ils faisaient dans le cadre du programme d’échange culturel était faux et qu’il s’agissait d’un moyen de passer sous silence ce qui se passait dans le pays en ce qui concerne la guerre du Vietnam. Le reste des étudiants était alors devenu tout simplement trop radical et trop franc et le Département d’État les a ordonné de retourner aux États-Unis.

Ils survolent le Pacifique Sud lorsqu’une violente tempête les font s’écraser sur une île nommée Bomao. Les survivants découvrent alors qu’une ville entière a été construite sur l’île, un site d’essais de bombardements en surface, utilisé autrefois par le département de l’énergie atomique. Il y a des bâtiments et des buggys, de la nourriture, des armes et d’autres fournitures, intacts et prêts à être utilisés. Mais les rescapés n’ont aucun moyen de contacter l’extérieur.

Ce qui doit se passer se passera, The New People parle de la création d’une nouvelle société et la série sera multithématiques (la mort, la grossesse, le sexisme, le racisme, la drogue et la violence). Un épisode pilote est donc écrit par Rod Serling sous le pseudonyme de John Phillips. La série est achetée est diffusée dès septembre. Les critiques ne sont pas positives, disant que la série est assez plate et presque un peu trop moraliste. Les audiences ne sont pas bonnes, ABC reste la troisième chaine de la soirée. On parle tout de même de plus de 20 millions de personnes. Mais dans ces années-là, c’était un chiffre assez bas. Le 12 janvier, la série diffuse son ultime épisode. Trop chère et pas assez regardée, The New People n’aura donc pas eu de seconde chance. La série fut oubliée et personne ne se souvient vraiment d’elle.

Pour Aaron Spelling, The New People est « une de mes séries préférées à produire, mais elle était chère. » Pour Serling, The New People n’était pas pour lui, il n’est « pas fait pour écrire du feuilleton, je ne peux rien faire autre que de l’anthologie. »

D’ailleurs, en 2012, la UCLA Film & Television Archive diffuse le pilote en version intégrale, d’une heure. La version finale de 45 minutes est une boucherie pour l’auteur de La Quatrième Dimension. Pour l’anecdote, un roman, appelé They Came From the Sea, écrit par William John sous le pseudonyme Alex Steele, sort et se passe quelques semaines après le crash où certains personnages trouvent un cadavre tué par un crabe géant… 2 numéros de comics sont également sortis. Concernant les similitudes avec LOST, Damon Lindelof, l’un des créateurs de la série culte de 2004, a déclaré : « J’aurais aimé la connaitre avant LOST, on aurait pu changer le nom du groupe de Charlie en New People au lieu de Drive Shaft. » Sympa !