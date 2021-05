Les Razmokets reviennent !

30 ans après, Casse-bonbons, Couette-Couette et les autres « Rugrats (nom en VO) vont revenir dans un remake 3D.

En 1991, Nickelodeon propose les Razmokets, série animée qui suit les mésaventures de bébés. Finie en 2004 après 173 épisodes, la série a connu un petit statut culte.

Paramount propose désormais un remake avec les voix originales en VO à savoir E.G. Daily (Tommy Pickles / Tommy « Casse-bonbon » Cornichon), Nancy Cartwright (Chuckie Finster / Charles-Édouard « la Binocle » Fifrelin), Cheryl Chase (Angelica Pickles / Angelica « Couette-Couette » Cornichon), Cree Summer (Susie Carmichael) et Kath Soucie (Phil et Lil DeVille / Alphonse et Sophie « les Grumeaux » De La Tranche).

Une bande-annonce est disponible et les Razmokets arriveront sur leur plateforme Paramount Plus (original comme nom).

En France, Les Razmokets ont été diffusés sur Canal+ en 92 et sur France 3 dès 1998 dans les Minikeums.