Demon Slayer Saison 3 : Un tout nouveau trailer !

Un tout nouveau trailer pour la saison 3 de « Demon Slayer » vient de sortir, et on ne peut être que très heureux d’une telle découverte !

Les choses vont vite, très vite. La saison 3 est annoncée pour 2023 (ça fait beaucoup de « trois » dans cette phrase… Cela nous fait penser que la saison 4 pourrait sortir en 2024, ah ah !) et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle envoie du lourd. Le rouleau de l’histoire ne cesse de se dérouler dans le temps : nous revoyons la saison 1 avec les voix de nos personnages favoris, de même que la mémorable saison 2 avec l’Arc du Quartier des Plaisirs. Puis vient l’Arc de la saison 3 à venir. On aperçoit deux forgerons en train de travailler sur un katana, tandis que Mitsuri, le Pilier de l’Amour, se lance dans une couse éperdue dans les bois. Le Pilier de la Brume, Muichiro, est également de la partie. Que dire si ce n’est que nous avons hâte de voir Mitsuri et Muichiro passer à l’action dans cet arc du « Village des Forgerons » !

Il n’est pas impossible que l’animation de la saison 3 soit encore supérieure à celle de la saison 2, quand on sait que les studios Ufotable n’ont de cesse de mettre la barre toujours plus haut. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas attendre 2023, vous pouvez toujours patienter jusqu’au 18 mai 2022 où paraîtra dans toutes les FNAC le tome 22 du manga « Demon Slayer ». A vos sabres : on part trancher des têtes de démons !