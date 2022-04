One Piece : RED » Le film du plus célèbre des pirates annoncé !

Le manga incontournable d’Eiichirō Oda, One Piece, fête ses 25 ans et pour marquer le coup, un nouveau film sera diffusé le 6 août prochain au Japon.

« One Piece : RED », réalisé par Goro Taniguchi, se concentrera davantage sur l’histoire de Shanks Le Roux, un personnage très aimé des fans. C’est lui, en effet, qui sacrifie son bras dès le tout premier chapitre de One Piece pour protéger Luffy : c’est dire !

Dans ce premier court trailer, on peut voir la fille de Shanks, « Uta », ce qui signifie « chanson » en japonais. Elle possède justement une voix hors du commun, et beaucoup de personnages seront intéressés par son concert : que ce soit l’équipage de Luffy ou bien la terrible Marine. Pour le moment, le tout reste très mystérieux : on ne sait pas pourquoi Shanks semble avoir dû abandonner sa fille, ni même si ce nouveau personnage sera canon. En effet, l’auteur de « One Piece » n’a pas encore mis en scène Uta dans son manga, ce qui nous fait nous demander si elle sera plus tard intégrée dans l’histoire version papier. De plus, on voit bien qu’elle a les cheveux bicolores, comme Shoto Todoroki dans « My Hero Academia » (sans doute un clin d’œil…). Est-ce que cela sous-entend que la mère d’Uta avait les cheveux blancs ?

En tout cas, rares sont les arcs ou les films de One Piece qui nous ont déçus. Vu son énorme succès dans le monde, nous avons fort à parier que le film sera diffusé en France. Et fort probablement en avant-première au Grand Rex, avec cette fois-ci quelques restrictions suite aux débordements du public lors de la diffusion de « Jujutsu Kaizen 0 ». En tout cas, on a hâte, surtout après la splendide réussite du précédent film « Stampede » ! Encore un peu de patience, donc. En attendant, le tome 101 de « One Piece » sera disponible le 4 mai prochain, selon les éditions Glénat. Que du bonheur !