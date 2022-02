Annonce d’une saison 3 pour Demon Slayer !

Tandis que la saison 2 vient de s’achever , et qu’elle a fait un vrai carton sur les plateformes Crunchyroll et Wakanim, une saison 3 de Demon Slayer vient d’être officiellement confirmée !

Nous ne connaissons pas encore la date précise de sa diffusion, mais on sait qu’elle devrait arriver courant 2023 ou 2024. Ce qui est sûr, c’est que les plateformes de streaming Crunchyroll et Wakanim devraient toujours en diffuser les épisodes, et pourquoi pas Netflix plus tard.

Attention, la suite risque de spoiler les saisons 1 et 2. Je préfère prévenir au cas où : lisez à vos risques et périls.

De quoi ça va parler ?

La saison 3 s’intitulera en japonais : « Kimetsu no Yaiba : Katanakaji no Sato Hen », soit « Le Village des Forgerons ». Dans le manga, suite à l’Arc du Quartier des Plaisirs, Tanjiro et ses amis sont gravement blessés et doivent pour la troisième fois se rétablir dans le quartier des Glycines, supervisé par Kanao. Comme son épée a été brisée lors de son affrontement contre Daki et Gyutaro, il doit s’en faire forger une autre dans le fameux village. Il ne sait pas encore que Muzan, suite à la mort de la 6e Lune Supérieure, a ordonné à ses démons d’attaquer les Pourfendeurs et les Piliers à la moindre occasion.

Cette saison 3 s’appuie sur les tomes 12 à 15 du manga du même nom, et il est fort probable que cette saison sera encore plus courte que la 2. Réjouissons-nous tout de même car nous verrons à l’action Mitsuri Kanroji, la Pilier de l’Amour, et Muichiro Tokito, le mystérieux Pilier des Brumes. Si vous ne vous souvenez pas d’eux, ils ont été aperçus à la toute fin de la saison 1, lors de la présentation de Tanjiro au grand Maître. Muichiro est le plus jeune des Piliers : il a tout juste 14 ans. Son passé sera révélé plus tard dans cet arc, et il se pourrait bien qu’il soit bien plus lié à Tanjiro qu’il ne le croit… Mitsuri est l’atout charme de la série, et au vu du manga, on a hâte de voir ses talents de guerrière à l’épreuve ! (Et oui, un shonen est avant tout un manga pour garçon. Suite à l’Arc des Quartiers des Plaisirs très peu tourné vers la sexualité malgré son contexte, il fallait absolument la présence d’une jolie fille en décolleté. C’est la base.)

Nos héros ont beaucoup souffert face à la 6e Lune Supérieure, en particulier Tengen qui y a laissé une main et un œil. Il n’est pas impossible que le démon qui les attend dans le Village des Forgerons soit d’un rang bien supérieur encore ! Est-ce que Mitsuri et Muichiro seront de taille dans le combat qui les attend ? Nous espérons vraiment que les studios Ufotable et Aniplex seront au rendez-vous pour nous servir une nouvelle saison dont ils ont le secret. Cependant, le rythme un peu trop lent des épisodes est un sujet d’inquiétude, et nous espérons vraiment qu’ils vont y remédier.

En tout cas, nous avons vraiment hâte, pas vous ?