Critique – Chucky, saison 2, épisode 1 (Salto)

Chucky revient sur Salto avec sa saison 2 en US+24 ! Après la plutôt bonne surprise de la saison 1, comment commence cette seconde saison?



Chucky est une grosse saga horrifique avec une demi-douzaine de films assez inégaux, toujours mené par Don Mancini, le géniteur de la poupée maléfique.



Dans la version série diffusée sur SyFy aux USA, Chucky traque les jeunes Jake Wheeler, Devon Evans et Lexy Cross. La saison 1 s’était terminée avec un Chucky qui a massacré tout le monde dans un cinéma, La scène finale nous proposait un camion rempli de Chucky, conduit par Andy menacé par Tiffany.

Et la saison 2 reprend de suite cette scène qui se termine en eau de boudin. C’est court, limite honteux et le récit est propulsé six mois plus tard à Halloween.



Tiffany semble donc abandonner pour le moment, Chucky est finalement démultiplié, ce qui permet des menaces en nombre !

La petite sœur de Lexy, Caroline se voit offrir une poupée de thérapie. L’idée assez concon de cette épisode permet d’introduire Belle, une poupée dans le style du Good Guy, proche de Tiffany.

On ne comprend pas l’introduction de Tiffany dans la saison précédente si c’est pour l’oublier et réintroduire une poupée féminine… Le plus intéressant sera assurément la collection des 72 autres Chucky.





Pour le reste, on fait de Lexy, une ado traumatisée qui trouve son réconfort dans les drogues. Après le bullying et l’homosexualité en saison 1, on prend encore un sujet fort pour en faire quelque chose d’assez cliché mais plutôt bienvenu dans une série de ce genre avec ce type de personnages.



Peu d’horreur dans cet épisode qui se termine d’ailleurs avec une mort plutôt étonnante et rare dans les séries. Si on zappe un peu le côté psychologique de l’impact de cette mort, on ouvre enfin l’intrigue principale de la saison avec un nouveau lieu pour les trois jeunes. C’est un peu facile, c’est écrit grossièrement mais cette saison 2 de Chucky doit aller puiser ailleurs pour (déjà) se renouveler.





La saison 1 avait montrer des signes de faiblesse rapidement. Cela dit, on ne donne pas cher de cette intrigue car c’est un lieu qui ouvre le tiroir à clichés…. Wait and see.





