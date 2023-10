Chucky : cet acteur revient dans un autre rôle à chaque saison

Créée en 1988 par Don Mancini pour le film Jeu d’Enfant ( Chil’s Play en VO) , la poupée Chucky est devenue une des icônes de l’horreur. Après sept films (et un remake oublié) , Chucky est revenue en série depuis trois saisons pour SyFy avec son lot de clins d’œil.

En 1988, Jeu d’Enfant terrorise les spectateurs avec cette poupée Brave Gars qui devient meurtrière après avoir été possédée par l’esprit d’un tueur en série, Charles Lee Ray. Portée par la voix de Brad Dourif (Billy Bibbit dans Vol au-dessus d’un nid de coucou et Gríma dans la trilogie Le Seigneur des anneaux), Chucky devient rapidement un classique de l’horreur. Il faut attendre à peine deux ans pour que Chucky, la poupée de sang sort en 1990. Avec sept films sur 30 ans, la saga Chucky a eu droit à un remake désastreux en 2019 avec Mark Hamill lui-même en voix de Chucky.

C’est en 2021 que SyFy amène Chucky dans un nouveau format. Chucky est un succès puisque les parcs Universal Studios ont fait de Chucky l’une des étapes phares de ses Horror Nights. La série voit la poupée revenir et terroriser trois adolescents, joués par Zackary Arthur, Björgvin Arnarson et Alyvia Alyn Lind.

Si la série a du mal à trouver un rythme dans cette formule épisodique, le quota de scènes gores est respecté avec des tueries très graphiques. La série ne manque pas de faire des liens évidents avec le reste de la saga. Andy, le petit garçon qui voit sa poupée prendre vie dans le premier film, revient même dans la série en version adulte. Et quand Chucky revient en pleine période des slashers en 1998 avec La Fiancée de Chucky, Don Mancini crée le personnage de TIffany, jouée par Jennifer Tilly. Le personnage devient une des créations favorites de Mancini puisqu’il l’intègre dans la série avec en bonus, Jennifer Tilly qui joue son propre rôle.

La série est assez méta puisque Chucky n’hésite pas, hors fiction, à s’adresser aux spectateurs dans quelques scènes de la série. Mais ce qui est aussi à noter dans la série est un clin d’œil que quelques spectateurs ont pu remarquer. Un acteur est revenu chaque saison alors que son personnage était pourtant mort.

Si vous êtes un fan de films de genre, vous connaissez sûrement cet acteur qu’on a pu voir dans les classiques Destination Finale et La Main qui Tue. Devon Sawa est un acteur de 45 ans qui est apparu dans la saison 1 de Chucky dans le rôle du paternel Lucas Wheeler, le père abusif de Jake (Zackary Arthur). Comme Lucas a un frère jumeau, Sawa joue donc aussi Logan Wheeler.

Les deux personnages meurent dans la saison 1 de Chucky. En saison 2, on retrouve nos héros dans un pensionnat mené par le père Bryce. Ce personnage est également joué par Devon Sawa.

Alex Hedlund, le producteur de la série, le trouve tellement génial sur le tournage qu’il aimerait le tuer plusieurs fois par saison ! Sa relation particulière avec l’équipe fait que Devon Sawa est revenu en saison 2, pour être aussi tué en fin de saison.

La saison 3 de Chucky est arrivée le 4 octobre sur SyFy aux Etats-Unis (et plus en France depuis la disparition de la plateforme Salto). On retrouve Chucky au sein de… la Maison Blanche ! Il est la poupée préférée du fils du président des Etats-Unis, James Collins, joué par Devon Sawa !

La grande question est désormais de savoir si Chucky et Don Mancini vont aller jusqu’à tuer le Président des Etats-Unis ? Le dernier épisode de la saison 3 est intitulé Final Destination, le clin d’œil semble évident.