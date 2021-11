En décembre, Salto nous gâte avec le retour de Sex and the City et de Superman

La plateforme Salto, 100% française, continue de proposer du contenu exclusif avec l’attendue suite de Sex and the City, And Just Like That….

De 1998 à 2004, les quatre new-yorkaises Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Samantha (Kim Catrall) et Charlotte (Kristin

Davis) ont vécu l’amitié, l’amour et le sexe devant des millions de spectateurs. Série devenue incontournable et pionnière dans le genre, Sex and the City a aussi eu deux films en 2008 et 2010 et une série préquelle appelée The Carrie Diaries en 2013.

17 ans après la fin de la série, Carrie, Miranda et Charlotte reviennent dans And just like that… Les trentenaires sont devenues des femmes de 50 ans avec des problèmes pas si éloignés de leur passé.

Au casting, nous retrouverons Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker,

Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson (qui nous quittés en septembre dernier), et Evan Handler. Kim Catrall n’a pas souhaité revenir.

Cette suite à Sex and the City sera proposée sur Salto en France le 10 décembre le même jour qu’aux Etats-Unis. Pour les plus curieux, le trailer de And Just Like That…

Dans un autre genre, un personnage emblématique des comics débarque sur la plateforme. Superman and Lois, une des séries coup de coeur de cette année, arrive sur Salto avec la première saison. Tyler Hoechlin et Bitsie Tulloch jouent le fameux couple Clark Kent et Lois Lane, désormais parents de deux adolescents.

C’est le 3 décembre que vous pourrez retrouver les 15 épisodes de Superman and Lois, série bien ficelée qui est déjà l’une des meilleures séries DC de ces dernières années.

Autre icône, Sissi, la fameuse impératrice immortalisée au cinéma par Romy Schneider, revient en mini-série événement. Prochainement diffusée en France, elle sera également disponible sur Salto en décembre.

Côté séries intégrales un beau programme se présente avec les 4 saisons de The Good Doctor le 1er décembre. Shaun Murphy (Freddie Highmore) est un jeune docteur autiste savant. Il est doté d’une très grande intelligence, mais a également beaucoup de difficultés à communiquer et à gérer les interactions sociales. Rêvant de devenir chirurgien, il intègre en tant qu’interne un service dans le prestigieux Saint Bonaventure Hospital de San José où il est soutenu par le docteur Aaron Glassman, son mentor depuis l’âge de quatorze ans.

Et pour passer un réveillon du Nouvel An sous le plaid, Younger et ses 7 saisons arrivent le 31 décembre. À 40 ans, Liza (Hilary Duff) est une mère récemment divorcée, qui doit se mettre à la recherche d’un emploi. Mais à son âge, les choses ne sont pas aussi faciles. À la suite d’une rencontre avec Josh, un jeune homme qui la prend pour une femme de moins de trente ans, elle décide avec l’aide de sa meilleure amie Maggie de rajeunir son look, et de faire croire qu’elle a 26 ans. Elle décroche alors un job dans une maison d’édition, où elle devient l’assistante de Diana et la collègue de Kelsey.