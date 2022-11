Andor (Disney+), on n’a pas vu la même série (spoilers)

Andor est la dernière série Star Wars et elle a très bonne presse puisqu’elle est considérée comme la meilleure série live de cet univers. Comme les autres avant elle ? Réactions à chaud.

Je ne suis pas familier de l’univers Star Wars; Pour préciser, j’ai vu tous les films, et côté télévision, j’ai juste vu Andor. Je ne me considère pas comme un fan, ni comme un intéressé. J’ai eu du mal avec la trilogie originale (et je trouve même que L’Empire Contre-Attaque était le moins réussi, c’est dire ma position), j’ai trouvé la prélogie divertissante. Sans entrer dans les incohérences et autre, je ne suis pas là à rechercher absolument des liens entre tous les chapitres de cette saga. Mieux (ou pire), j’ai préféré Rogue One à tous les autres films. Qui suis-je ? Je ne sais pas.

Pour terminer sur la contextualisation, j’aimerais que l’univers se démarque enfin de la trilogie primaire pour raconter autre chose.

On en demande Andor ?

Alors Andor est-elle la meilleure série Star Wars ? Quelques critiques majoritaires s’accordent sur ce fait. Elle semble réunir tous les ingrédients d’une série autant politique que thriller tout en respectant le lore.

Mais, après ces 12 épisodes, Andor n’a convaincu qu’à moitié. L’impression d’avoir deux saisons en une est flagrante dès que Cassian Andor arrive en prison. Le lien entre les deux « arcs » est maladroit. L’ellipse est faiblarde et n’apporte rien. Andor, loin de Ferrix, ne permet en rien de préparer le final de saison. A vrai dire, le fait de le rechercher n’a pas grand poids dans la balance. La partie la plus réussie est dans la prison, mais parce qu’elle obéit à des règles propres à cet univers carcéral. C’est-à-dire que l’on attend une révolte des prisonniers, un plan d’évasion et une évasion tendue. Si le cahier des charges est rempli à ce niveau-là, on ne comprend pas très bien ce que ça apporte à la série entière et au personnage. Sa fuite a alimenté tous les autres personnages pour arriver à un final qui tombe sous le sens et l’évidence. Sans Cassian, tout se serait passer de la même façon. On peut peut-être penser que Maarva serait vivante, mais c’est vraiment elle qui sonne la révolte. Le fait que tout Ferrix attende Cassian est illusoire. De toute la série, rien n’a été fait pour ériger Cassian en tant que figure majeure de la série. On le recherche en début de série pour un fait meurtre, on ne fait aucun lien avec les sabotages rebelles pour qu’au final, il soit le suspect numéro 1. Les ellipses ont tué beaucoup de super-productions cette année.

Scénaristes sous emprise

On va faire simple, il y en a 2 : House of the Dragon et Andor. Et personnellement, je commence à voir ce qui cloche dans ce genre de projets. On met une grosse couche de personnages, de sous-intrigues, et on ne s’aperçoit pas que ce n’est pas plus ambitieux qu’une dizaine d’autres séries qui osent proposer une intrigue générale qui pèse.

Ces séries sont des moments qui s’accumulent, mais la somme des parties est possiblement élevée, mais l’ensemble ne donnera pas quelque chose de généreux, concret et qui se tient. Pour tout vous avouer, je devais résumer les épisodes d’Andor pour une mission professionnelle. Le côté feuilletonnant a rapidement montré ses limites. On ne présente plus les personnages, on ne sait pas qui est où, les repères géographiques sont flous. Et les épisodes étiraient des situations creuses. Andor aurait mérité un resserrement de l’intrigue, voire une saison coupée en deux parties de 6 épisodes. Elle reste bien produite et plus naturelle que les autres. Que ce soit dans une prison, dans des villages ou dans l’espace, c’est propre.

Andor est disponible sur Disney+ ainsi que toutes les itérations Star Wars.