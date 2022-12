“Super Mario Bros, le Film” : un 2e Trailer éblouissant ! (Spoilers)

Le deuxième trailer du film « Super Mario Bros » vient d’être diffusé lors d’un Nintendo Direct ce mardi 29 novembre 2022, présenté par Shigeru Miyamoto himself. Peu après l’heure traditionnelle de 23h (heure française), la deuxième bande-annonce de l’univers de Mario a été dévoilée. Est-elle meilleure que la précédente ? Oui, et largement !

Attention, il est fort probable que ces images spoilent une partie du film. Vous voilà prévenus.

Miyamoto, le créateur historique du jeu vidéo « Super Mario » et de « La Légende de Zelda » a présenté plusieurs personnes ayant participé au film. Il a également dévoilé l’actrice qui prête sa voix à la Princesse Peach, Anya Taylor-Joy, qui incarne un personnage évidemment TRES attendu dans ce nouveau trailer ! Car rappelez-vous, dans la première bande-annonce diffusée le 6 octobre 2022, seuls Bowser, Mario et Luigi étaient visibles à l’écran. Seul un Toad interagit à la fin. Mais tous les fans de Nintendo attendaient de voir la Princesse, jusque là bien cachée.

Il ne s’agit que d’un amuse-bouche quand on voit le déferlement d’évènements que cette deuxième bande-annonce nous dévoile ! Déjà surprise : on voit Mario affronter Donkey Kong dans une arène, et cela nous fait furieusement penser à l’univers de Smash Bros. Assise sur un siège à côté du trône de Crancky Kong, Peach est là ! Et on voit qu’elle ne se laisse pas faire. Vêtue tour à tour de sa tenue « Mario Kart » (on voit même Mario dans la course arc-en-ciel) puis de sa tenue blanche « boule de feu », elle semble servir de guide à Mario, fraîchement débarqué dans le Royaume Champignon. Une carte des Royaumes est même dévoilée par les Toads, Mario revêt une tenue de Tanooki, on voit des Yoshi de toutes les couleurs… Bref, il se passe juste trop de choses ! Et c’est magnifique du point de vue de l’animation ! Les broderies dans la robe de Peach, les mille clins d’œil aux jeux vidéo de la franchise Mario… Les détails sont finement léchés pour nous en mettre plein la vue.

On pourrait en raconter encore davantage, mais des images valent mieux que mille mots. Et on est ravi que Nintendo soit aux commandes du film et qu’il nous fasse oublier le nanard « Super Mario Bros » sorti en 1993, de sinistre mémoire… Quoiqu’il en soit, on a plus que hâte de découvrir ce bijou sur grand écran le 29 mars 2023, en coopération avec les studios Illuminations Entertainment !