Code Quantum : tout ce qu’on sait sur la version 2022 de la série culte

Il fallait s’y attendre, depuis 30 ans, on attendait que les rumeurs disent vraies : Code Quantum (Quantum Leap) reviendra. Et la série revient bien ce mois-ci sur NBC avec un nouveau casting et une nouvelle histoire !

Code Quantum, c’est les aventures temporelles de Sam Beckett, brillant scientifique qui se retrouve coincé dans les couloirs du temps après avoir testé sa machine quantique. Il passe de corps en corps, d’époque en époque, aidé par un hologramme, Al qui le suit depuis 1995.

De nombreuses rumeurs de retour de Code Quantum en film ou en reboot avaient été lues ça et là de la bouche de fans, de journalistes et même du créateur, Donald P. Bellisario lui-même. On parlait d’un téléfilm pilote en 2002 et d’un film en 2010. Le héros, Scott Bakula, était toujours partant. Il multipliait des déclarations mais savait que plus le temps tourné, moins il aurait de chance de reprendre le rôle phare de Sam Beckett. Dean Stockwell, Al, son guide, est décédé en 2021 et ne verra donc jamais cette suite.

Code Quantum 2022 se passe 30 ans après la série d’origine. On parle donc d’une legacyquel, sorte de série qui proposera un nouvel univers avec les cendres de l’original.

Ben Song (Raymond Lee) forme une nouvelle équipe pour relancer le projet Quantum :

Herbert « Magic » Williams, un officier militaire pragmatique, joué par Ernie Hudson (SOS Fantômes). ILl jouera un personnage déjà apparu dans l’épisode de la saison 3 de la série originale, The Leap Home (Part 2).

Ian Wright ( Mason Alexander Park )

) qui gère Ziggy, l’intelligence artificielle qui contrôle la machine. Jenn Chou (Nanrisa Lee) l’IT du groupe.

Ben est accompagné par Addison (Caitlin Bassett), une vétéran de l’Armée qui le suivra en hologramme.

Evidemment, tout ne se passe pas comme prévu et Ben se retrouvera coincé dans le passé. On ne sait pas encore si Ben sera coincée de la même manière que Sam. Les premiers teasers sont arrivés en attendant une vraie bande annonce.

Code Quantum connait déjà du mouvement en internet. Steven Lilien et Bryan Wynbrandt (God Friended Me) ont été remerciés pour leur rôle de showrunners cet été. Ils ont été remplacés par Deborah Pratt (ex-femme de Bellisario et voix de Ziggy dans l’original) et Martin Gero (Blindspot) déjà producteurs exécutifs. En effet, NBC n’a pas apprécié les premiers épisodes et la direction dans laquelle allait la série. Même si la chaîne a commandée la série, elle a préféré renoncé à diffuser l’épisode pilote en premier ! Ce sera donc l’épisode 3 qui sera programmé ce 19 septembre sur NBC pour le début de Code Quantum.