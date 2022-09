Les séries de l’été qu’il fallait rattraper (ou pas) avec The Resort, She Hulk, The Umbrella Academy, Better Call Saul…

C’est la rentrée mais il faut passer par les rattrapages séries de l’été !

L’été a été riche de nouvelles séries mais également de nouvelles saisons. Certaines ont tiré leur révérence comme Better Call Saul ou Locke and Key, quand d’autres ont continué sur leur belle lancée à l’instar de Evil et de For All Mankind. Et après les nouvelles saisons, des nouvelles séries qui nous accompagneront peut-être l’été prochain sont arrivées comme Paper Girls, récemment annulée, la fameuse et attendue She Hulk qui fait débat et la surprise The Resort.

Pour vous permettre d’être à jour sur toute l’actualité séries avant le rush de la rentrée (et le retour de Code Quantum !), voici nos deux premières émissions de la saison 9 du podcast séries Serial Causeurs.

L’équipe des causeurs est réunie avec Tom, Stéphane, Aki, Maxime, Fred, Hugo et Mélanie pour une nouvelle saison où toutes les séries seront décortiquées.

Au programme du 9×01, les nouvelles saisons dont la fin de Better Call Saul.

A la une :

0:00 Better Call Saul

12:45 Only Murders in the Building saison 2

17:20 Evil saison 3

26:30 For All Mankind saison 3

Avis express :

37:00 Westworld saison 4

39:20 The Boys saison 3

42:50 The Orville saison 3

44:38 The Umbrella Academy saison 3

46:00 American Horror Stories saison 2

50:20 Locke and Key saison 3

Et dans le 9×02, les nouvelles séries qui ont débarqué cet été.

A la une : 01: 00 She Hulk

8:40 The Resort

14:45 Paper Girls

19:20 The Sandman

Avis express :

26:05 The Summer I Turned Pretty

27:50 The Bear

30:25 Ms. Marvel

33:40 Queer as Folk

37:55 A League of Their Own

41:30 Uncoupled

