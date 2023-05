Festival de Télévision de Monte-Carlo 2023 : John Goodman, Constance Zimmer en invités

Comme chaque année, nous attendons avec impatience les premières annonces pour la nouvelle édition du Festival de Télévision de Monte-Carlo qui se tient dans la Principauté en juin.

Le Festival en est désormais à sa 63è édition et il continue à proposer des avant-premières de séries, des conférences et des rencontres pour le public, mais aussi des tables rondes pour les professionnels.



Cette année, le président du jury fiction ne sera autre que John Goodman. L’acteur de The Big Lebowski et de Roseanne sera donc présent pour cette édition 2023. On peut le voir en ce moment dans la série The Conners, dérivée de Roseanne, la sitcom culte. Il sera accompagné de Camilla Rydbacken, Francesca Chillemi, Frank Spotnitz (X-Files, The Man in the High Castle), Marcus Ammon et Travis Fimmel (Vikings).

L’acteur d’American Gods et de The 100, Ricky Whittle, sera une nouvelle fois présent. Il présentera la cérémonie avec Léna Situations.

En ouverture, l’avant-première proposée sera celle du premier épisode de SHELTER en avant-première mondiale. La série est adaptée du roman à succès de Harlan Coben et sera diffusée sur Prime Video.

Jaden Michael et Constance Zimmer (UnReal) ainsi que Allen MacDonald, producteur. Cette projection sera en présence des deux acteurs principauxet(UnReal) ainsi que Harlan Coben et, producteur.

Shelter suit l’histoire de Michael « Mickey » Bolitar après que la mort soudaine de son père l’ait conduit à commencer une nouvelle vie à Kasselton, dans le New Jersey. Mickey se retrouve rapidement mêlé à la disparition mystérieuse d’une nouvelle élève de son école, Ashley Kent, ce qui l’amène à découvrir des secrets inimaginables au sein de leur paisible communauté de banlieue. Avec l’aide de ses amitiés improbables, de l’inventif Spoon et de la secrète Ema, Mickey dévoile la face cachée de Kasselton en révélant un souterrain obscur qui pourrait contenir les réponses à des décennies de disparitions, de morts et de légendes—- et peut-être même la propre histoire complexe de la famille de Mickey.

La Nymphe d’Honneur récompensera Howard Gordon pour sa carrière ! Howard Gordon a travaillé sur The X-Files, et surtout sur 24h Chrono et Homeland. Dernièrement, il a créé Accused, renouvelée pour une saison 2. En invités, nous aurons une aprtie du casting d’Un Si Grand Soleil et d’Ici Tout Commence, comme chaque année. Dick Wolf viendra aussi avec ses protégés des séries Law & Order, FBI et Chicago comme Dylan McDermott (annoncé l’année dernière), Zeeko Zaki, Ainsley Zeiger etTracy Spriridakos. Everyone is doing great, qui avait été présenté en avant-première en 2018, viendra présenter sa saison 2 en compagnie de deux anciens des Frères Scott, Stephen Colletti et James Lafferty, accompagnés de Alexandra Park et Cariba Heine. Le casting de Les Anneaux de Pouvoir sera également présent (sans nom communiqué encore).

Poker Face, la série avec Natasha Lyonne, est en compétition. Peut-être que l’actrice de Russian Doll et d’Orange is the New Black sera de la partie.

Patrick Duffy sera également présent pour Amour, Gloire et Beauté, ainsi que Josh Duhamel, venu présenté… un film, Buddy Games 2.