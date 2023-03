Class of ’07 (Prime) : fin du monde, femmes du monde

Class of ’07 est un Yellowjackets like. Après avoir dit ça, on doit argumenter, non ? Alors, c’est parti.

Devant le succès de Yellowjackets dont la saison 2 a démarré sur Showtime (et aucune plateforme ne souhaite la proposer à part Canal+ mais sans date), il était impensable de ne pas miser sur une série chorale au cast 100% féminin avec une situation bien WTF ! Vous citez The Wilds sur Prime ? Oui, elle a eu le mérite de proposer avant Yellowjackets, une série LOST-like à forte tendance féminine (du moins sa saison 1). Nous voici donc dans une tendance qui s’installe possiblement dans la durée, même si formellement, difficile de ne pas comparer les prochains projets au cast choral féminin, et de se demander si on est devant une tendance, une copie ou une facilité.

On met tout à plat.

Class of ’07 raconte quoi ?

Class of ’07 raconte comment un groupe d’anciennes élèves d’un pensionnat se retrouve pour une réunion. Zoe (Emily Browning) n’y est pas. Elle préfère se mettre au vert loin des tumultes d’un bad buzz après avoir participé à une télé-réalité. Mais quand elle aperçoit le signe d’une future montée des eaux, elle file prévenir ses anciennes camarades qui ne la croient pas. Mais au beau milieu de la soirée, la catastrophe survient. L’école, qui se trouve en hauteur, est épargnée par la montée des eaux. Désormais « échouées » et livrées à elles-mêmes, les filles vont devoir vivre et survivre non sans faire revenir les fantômes du passé.

Un casting parfait

Le casting est composé d’Emily Browning qu’on avait vu dans Sucker Punch de Zack Snyder ou encore Les Désastreuses Aventures des orphelins Baudelaire avec Jim Carrey. Plus récemment, elle était dans American Gods ou The Affair. Elle est entourée de quelques têtes peu connues comme Megan Smart, Caitlin Stasey, Claire Lovering, Emma Horn, Steph Tisdel, Sana’a Shaik. Des noms qui ne vous disent sûrement rien mais dont vous allez vous souvenir car le cast est vraiment attachant. Il y a de tout, la méchante, la rigolote, l’oubliée, la bonne pote, la psychorigide, la jalouse. Cliché me direz-vous ? Non car les identités changent au fil des épisodes, chacune va se dévoiler et se découvrir aux autres. Saskia, jouée par la formidable Caitlin Stasey, est une beauté froide qui rappelle Jordana Brewster dans The Faculty avec un ton plus sec encore, C’est son personnage qui prendra de plus en plus de poids avec celui de Zoe. Zoe est un peu l’héroïne un peu maladroite, agaçante, agacée mais qui veut le bien de tous.

Une histoire déjà vue ?

Cette histoire de montée des eaux et d’île coupée du monde n’est pas un prétexte, elle est un contexte. Si les premiers épisodes ( la saison en a 8 de 35 minutes) sont basés sur l’organisation et la survie, Class of ’07 ne raconte ni plus, ni moins qu’une thérapie de groupe. Comment vivre en communauté quand plus personne ne se connaît et ne se reconnaît ? On oublie un peu ce concept catastrophe pour suivre ce nouveau pensionnat de jeunes filles. Les rivalités seront bien entendu présentes mais sont surtout mises en branle par une bonne humeur et un humour plutôt bien fichus. Ce n’est pas du tout un drame humain mais plutôt une comédie rafraîchissante où les personnages et les actrices créent un microcosme et un ensemble très agréables au fil des épisodes. L’épisode 6 est le climax côté alchimie. On sent un esprit de groupe qui se crée. La folie ambiante crée un certain ton et donne un certain rythme. Mais elle cache, tout de même, l’artifice de la série de groupe. Comme dans Lost, on ne se base que sur une poignée de survivants. Ici, un groupe solide de 10 femmes est mis en avant. Et par la suite, devant la difficulté de faire cohabiter des figurantes sans qu’elles prennent part à l’action, on isole les 10 personnages pour des prétextes.

La série de Kacie Anning (Upload) baigne dans une ambiance survoltée où les punchlines vont vite, où les références pop sont nombreuses, très nombreuses et assez datées ! La Gen Z adepte de plateformes de streaming n’aura sûrement pas la référence à OJ Simpson, ne saura qui est Ally McBeal ou Barenaked Ladies. D’ailleurs, la BO est très pop, énergique et absolument la compilation de tubes d’il y a 10, 15 ou 20 ans.

Vous aurez tous et toutes vos préférées même si les personnages sont inégaux (le duo de copines fêtardes met beaucoup de temps à être supportable). Un beau cast, un contenu fun, beaucoup de folie, Class of ’07 est une série qui ne perd pas de temps, qui a des épisodes de 35 minutes qui ne plombent pas le récit et on attend la suite de leurs mésaventures avec plaisir. Si la série est annulée, ce sera un poil de frustration car il y a encore un peu à traiter au niveau de cette communauté.

La saison 1 de Class of ’07 est disponible sur Prime Video.