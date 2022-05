61ème Festival de Télévision de Monte-Carlo : le programme des avant-premières séries

3 avant-premières mondiales pour la Sélection Officielle seront proposées avec A private affair (Un asunto privado), série espagnole avec Jean Reno, Angela Molina et Aura Garrido; Martha Liebermann, série allemande avec l’actrice Carola Thekla Wied ; et Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, série italienne. Tout le casting des trois projets sera présent !

Durant le Festival, il y aura également la projection en avant-première internationale de Romance of Ida, série hongroise avec Júlia Virginia Mentes ; en avant-première européenne, la série The Terminal List , nouvelle série d’Amazon Prime avec Taylor Kitsch et Chris Pratt (seul Taylor Kitsch sera présent).

Made in Oslo nous viendra de Norvège avec l’actrice Pia Tjelta; The Offer (série sur la production du Parrain), The Tourist ((série anglaise) et Trom (Iles Féroé) seront projetés pour la première fois en France.

2 autres séries hors compétition seront également projetés en avant- première mondiale. Et c’est dès la cérénomine d’ouverture, le vendredi 17 juin que nous aurons l’avant-première mondiale des 2 premiers épisodes du thriller de cinq épisodes Last Light, (Peacock). Inspiré du roman d’Alex Scarrow, Last Light est réalisé par Dennie Gordon (Jack Ryan). Nous y retrouvons Matthew Fox (Lost), Joanne Froggatt (Downton Abbey) et Tom Wlaschiha (Game of Thrones), Alyth Ross (Traces) et Taylor Fay (Judge Rinder), qui participeront à la Cérémonie d’Ouverture. Last Light évoque les conséquences d’un éventuel effondrement de l’approvisionnement en pétrole et remet en question la dépendance de la communauté internationale à l’égard de cette précieuse ressource naturelle