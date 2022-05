Charmed, Legacies, Magnum… ta série est-elle annulée ? (Spoiler : il y a des chances)

Ce 13 mai a été un bain de sang côté séries avec pas moins de 17 séries annulées. Parmi elles, des séries bien installées, des méconnues, alors son fait le point

C’est quelques jours avant les upfronts que nous savons déjà le sort de plusieurs séries. Les upfronts sont les présentations officielles des nouvelles séries à venir par chaîne mais également celles qui reviendront et leur place dans la grille télé. Mais il arrive souvent donc que l’on découvre bien avant le sort de certaines séries, quelques jours seulement avant la diffusion de leur season finale. Séries annulées, séries avec fin ? Rarement le cas pour nos chères chaînes de network qui ont besoin de séries tous les soirs de la semaine pour vendre leur pub ! On n’est pas dans le l’abonnement streaming, il faut du contenu avec plus de 20 épisodes par séries quasiment. Alors quand on doit annuler une série, on réfléchit à deux fois. Parfois, souvent, le public en fait les frais.

La CW, habituée à tout renouveler, doit faire face à un grand bouleversement. En passe d’être rachetée ou vendue, la chaîne opère un destockage en masse pour limiter les dégâts financiers. Entre audience minimum ou studios trop chers, la chaîne a tranché. On parle aussi du deal avec Netflix, qui permettait de diffuser à l’international des séries comme Riverdale, qui a tout bonnement été cassé.

CBS a joué à la loterie et NBC annule les séries que personne ne regarde, mais de toute façon, plus personne ne regarde NBC…

Nous avons donc des séries annulées avec des fanbases solides comme Legends Of Tomorrow qui s’arrêtent après 7 saisons et sans véritable fin. Charmed n’ira pas plus loin que 4 saisons, après la perte d’une des sœurs, la série n’a pas survécu tout comme Batwoman qui n’a pas pu résister. Roswell New Mexico aura une saison de plus que la série mère mais pourra-t-elle survivre dans le temps ?

Voici la liste des 17 séries annulées :

4400 (The CW) après une seule saison

B Positive (CBS) après 2 saisons

Charmed (The CW) après 4 saisons

Dynasty (The CW) après 5 saisons

The Endgame (NBC) après 1 saison

Good Sam (CBS) après 1 saison

How We Roll (CBS) après 1 saison

In the Dark (The CW) après 4 saisons

Kenan (NBC) après 2 saisons

Legacies (The CW) après 4 saisons

Magnum P.I. (CBS) après 4 saisons

Mr. Mayor (NBC) après 2 saisons

Naomi (The CW) après 1 saison

Our Kind of People (Fox) après 1 saison

Pivoting (Fox) après 1 saison

Roswell, New Mexico (The CW) après 4 saisons

United States of AI (CBS) après 2 saisons