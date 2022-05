Avatar 2 : La Voie de l’eau – Première bande-annonce

13 ans après le phénomène Avatar, James Cameron propose enfin une suite.

En 2003, James Cameron sort Avatar, un de ses plus gros projets. habitué aux projets perdus d’avance, notamment avec Titanic, on ne pense pas que le réalisateur de Terminator 2 peut réitérer l’exploit.

3 milliards de dollars plus tard, Cameron redevient le roi du monde.

Longtemps annoncé mais toujours repoussée, Avatar 2 se dévoile enfin pour une sortie en France le 14 décembre 2022.

On y retrouve Zoe Saldana et Sam Worthington sur Pandora. Si la technologie a encore progressé depuis 2009, plusieurs univers ont aussi été proposés au public. Marvel a notamment repoussé les limites du décor numérique. Et pourtant, en voyant ce teaser, on sait que le retour sur cette planète va encore nous émerveiller.

Si la vidéo ne montre pas grand chose de l’histoire, on comprend que l’eau aura une place importante dans Avatar 2. La Voie de L’Eau se dévoile donc à travers des images incroyables tout en ayant encore du mal avec ce physique étrange et fascinant des Na’vis.