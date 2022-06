Palmarès du Festival de Télévision de Monte-Carlo 2022

Posted on

C’est aujourd’hui le début de la sixième édition de Série Series à Fontainebleau en Seine-Et-Marne : c’est dans ce cadre, entre le château et la forêt, que de nombreuses avant-premières, rencontres, conférences et masterclass vont rythmer ces trois prochains jours. THE EUROPEAN SERIES SUMMIT. C’est ainsi que se nomme une section de ce festival, véritable point Lire +…