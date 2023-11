Les Romans Young-Adults au Cinéma : les films oubliés

Les grandes sagas cinématographiques de la décennie précédente étaient les adaptations de romans que les jeunes adultes (comprenez les adolescents) ont lu dans leur chambre à l’abri des regards indiscrets. 7 milliards de dollars ont été récoltés rien qu’aux Etats-Unis avec les films adaptés de romans Young-Adults.

Introduction au genre

Partie 1 – Les Gros Succès

Partie 3 – Les Franchises fauchées en plein vol

Partie 4 – Divergente et Le Labyrinthe, cas d’école

Partie 5 – Les films oubliés

LA 5E VAGUE

La Cinquième Vague est l’adaptation d’une trilogie de romans, La Cinquième Vague, en 2013, La Mer infinie, en 2014 et La Dernière Étoile, en 2016. Le film met en vedette Chloë Grace Moretz (Kick-Ass).

Sur fond post-apocalyptique, l’humanité tente de survivre dans un nouveau monde, mais ils ne sont plus seuls… Pour une fois, l’héroïne ne s’apitoie pas trop sur son sort et ne rêve pas que de romance, malgré quelques passages un peu “fanfic”. Le monde de la 5e vague ne laisse pas la place au doute, et c’est cette brutalité qui plait. L’adaptation est signée J Blakeson (La disparition d’Alice Creed) et comprend Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Maika Monroe et Liev Schreiber au générique.

Le film a été un échec avec à peine 30 millions de dollars de recettes. Il faut dire que La Cinquième Vague n’avait pas l’ambition d’être un énorme univers comparé aux autres films du genre.

The Last Girl – Celle qui a tous les dons

Le film est une adaptation du premier tome écrit par Mike Carey, Celle qui a tous les dons en 2014. Le second tome est La Part du monstre, sorti en 2018.

Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire héberge et retient prisonniers un groupe d’enfants peu ordinaires qui, malgré le fait d’avoir été infectés par un agent pathogène « zombie » qui a décimé la planète, demeurent capables de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est attaquée, Melanie, qui semble être la plus surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper en compagnie de son professeur, de deux soldats et d’une biologiste qui ne voit en elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin. Dans une Angleterre dévastée, Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son propre sort comme celui de l’humanité tout entière.

L’adaptation est réalisée par le britannique Colm McCarthy (Peaky Blinders). Le film a été un flop mondial malgré d’excellentes critiques.

NAOMI AND ELY’s NO KISS LIST

Naomi et Ely, son meilleur ami gay, décident de préserver leur amitié en passant une sorte de pacte. Ils établissent une liste sur laquelle apparaît le nom de ceux qu’ils s’interdisent de séduire. Mais lorsqu’Ely embrasse le petit ami de Naomi, les limites semblent avoir été bien franchies… Victoria Justice et Matthew Dadarrio (frère de) sont au casting de ce film issu d’un roman de Amy Andelson (à qui on devait l’excellent Nick and Nora’s infinite playlist). Le film est disponible sur Netflix. C’est une rom com ado sans grande originalité.