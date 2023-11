Superman : Legacy a trouvé son Lex Luthor

Posted on

Ce neuvième numéro des Oubliés de la Semaine vous donne rendez-vous avec Arlo et son pote Spot, les nouveaux arrivant de Starling City, l’agent 007, la famille Lyon et Ken Jeong. Enjoy ! Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si Lire +…