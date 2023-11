Hunger Games et les romans Young-Adults au cinéma : introduction au genre

Hunger Games 4, Harry Potter 7, Divergente 3, Narnia 3, Twilight 4 sont autant de titres de films que de nombres de romans parus. Les grandes sagas cinématographiques d’il y a dix ans étaient des sagas de romans que les jeunes adultes (comprenez les adolescents) ont lu dans leur chambre à l’abri des regards indiscrets. 7 milliards de dollars ont été récoltés rien qu’aux Etats-Unis avec les films adaptés de romans Young-Adults.

Pourquoi ce public était-il si présent dans ces succès passés ? Existent-ils des films qui sont passés inaperçus ? Avec la fin de Harry Potter et Twilight il y a quelques années, et le retour de Hunger Games, y a t-il de nouvelles sagas propices à faire aussi bien si ce n’est mieux ? Tour d’horizon de l’univers Young-Adult alors qu’un nouveau Hunger Games, La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) sort au cinéma et que Percy Jackson va faire son retour en série.

INTRODUCTION AUX YOUNG-ADULTS

Baladez-vous aux rayons jeunesse et remarquez le nombre impensable de romans mêlant fantastiques et adolescents. Parmi eux, quelques titres bien connus comme Hunger Games ou Harry Potter. Certains auteurs tirent leur épingle du jeu et les romans datant de quelques années à peine finissent sur grand écran. D’autres, sûrement moins connus, peut-être meilleurs, finissent dans les recoins poussiéreux des librairies. Est-ce le bouche-à-oreille ? La qualité véritable du livre ? Qu’est-ce qui pousse un roman à devenir connu ?

On peut dater les premiers romans mettant en scène des héros enfants comme La Famille Robinson (1812), Oliver Twist (1838), Alice in Wonderland (1865), The Adventures of Tom Sawyer (1876), Adventures of Huckleberry Finn (1884)… Au-delà des contes comme La Petite Princesse adaptée en 1939, on peut aller au milieu des années 50 pour conter trois romans majeurs : The Catcher in the Rye (L’attrape-cœur de Salinger, 1951), Lord of the Flies (Sa majesté des mouches de Golding, 1954) et The Outsiders (Outsiders de Hinton, 1967). (ndlr arrêtez-moi si je me trompe mais) Seul le premier n’a jamais été adapté au cinéma. The Outsiders a été réalisé par Francis Ford Coppola en 83 (avec des débutants tels que Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez ou Tom Cruise.)

Mais penchons-nous sur la mouvance du 21è siècle avec des romans à tendance fantastique. Un an après Le Grinch tiré d’un conte, le premier a tiré son épingle du jeu est Harry Potter en 2001, tiré des romans de J.K. Rowling datés de 1997 à 2007. Le succès est immense, quasi un milliard de dollars de recettes dans le monde. La série des films est lancé. Avec 8 films en 10 ans, Harry Potter est la plus grosse saga cinématographique derrière Le Seigneur des Anneaux. Il faut attendre 3 ans avant de voir arrivé les premières adaptations de romans fantaisistes comme Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events (Les Orphelins Beaudelaire) et Ella Enchanted avec Anne Hathaway en 2004, Eragon en 2006, Bridge Of Terabithia et The Seeker en 2007, Spiderwick en 2008. Si Ella et The Seeker sont des flops, les autres arrivent à s’en sortir mais n’égalent toujours pas Harry Potter qui a continué à engranger les millions depuis 7 ans. C’est en 2008 qu’un roman buzze avec son adaptation : Twilight. Finis les sorciers, place aux vampires et aux histoires d’amour. Le film est un phénomène et engrange 400 millions de dollars (loin des scores des suivants). En 2010, Percy Jackson & The Olympians: The Lightning Thief débarque et signe un score assez moyen pour ce type de production. Harry Potter et Twilight enchaînent les suites au cinéma. C’est en 2012, alors que les deux sagas précédentes sont sur la fin (Harry Potter s’est achevé en 2011 et Twilight fin 2012) que Hunger Games prend la relève avec brio et 400 millions de recettes aux USA. Désormais seule saga à succès, elle domine le box-office. Deux succès récents ont réussi à faire parler d’eux : Divergente et The Maze Runner. Avec des scores pas si honteux, ces premiers films dévoilent un univers riche qui seront développés dans une nouvelle série de films à prévoir.

A la télévision, des séries comme Roswell ou The 100 sont tirés de romans adolescents. Si The 100 avait tout le potentiel d’être un film à succès, c’est à la télé qu’elle se développe et devient une des meilleures adaptations du genre. Et Shanarra a rejoint la longue liste des flops TV. Mais le prochain retour de la saga Harry Potter en version série peut-elle faire renaître le genre ?

Pour ce dossier, nous allons parler de tous les romans young-adults, qu’ils soient fantastiques ou dramatiques.

CLASSIFICATION

Essayons de classer les romans / films par thématiques.

Sorcellerie / Héroic Fantasy : Harry Potter, Rouge Rubis, Sublime créature, Percy Jackson, , The Mortal Instrument, The Seeker, Terabithia, Spiderwick

Pouvoir : Numéro Quatre, The Girl With All The Gifts

Vampire : Vampire Academy, Twilight, Cirque Du Freak

SF / Fantastique : Les âmes vagabondes, A la croisée des Mondes : la boussole d’or, Le monde de Narnia, Warm Bodies, Sublimes créatures, Ender’s Game

Dystopie : Divergente, Hunger Games, The Maze Runner, The Giver

Drame / Monde réel : Nos étoiles contraires, Si je reste, Le monde de Charlie





Le dossier à venir sera réparti en 5 parties

Partie 1 : Les Gros Succès



Partie 2 : Les Flops

Partie 3 : Les Franchises fauchées en plein vol

Partie 4 : Les Derniers Succès et Flops