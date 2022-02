Toutes les annonces de Paramount (Sonic, Star Trek, Transformers, Tortues Ninja, Teen Wolf…)

Les gars de chez ViacomCBS ont présenté leur avenir pendant 3 heures avec une tripotée de projets. Comme tous les grands noms de l’ entertainment , ce sont des franchises qui vont être (re) lancées .



Après la fusion entre Viacom et CBS il y a deux ans, le groupe qui détenait Paramount Studios et les dérivés de la marque vont tout simplement s’appeler Paramount Global.



Première annonce d’une longue série, celle-ci sonne le point de départ d’une stratégie riche en développement. Voici donc tous les projets importants :



–A Quiet Place / Sans un Bruit se déclinera en deux nouveaux films. Après le succès des deux premiers, John Krasinski développera un troisième opus déjà prévu pour 2025. Longtemps attaché à Jeff Nichols qui a quitté le navire, un spin-off de la franchise sera écrit et réalisé par Michael Sarnoski (Pig). La sortie est arrêtée au 22 septembre 2023.









–Star Trek version Abrams reviendra. Alors que les projets de séries se multiplient, ce sera au cinéma que Star Trek se prolongera encore. J.J. Abrams, lui-même réalisateur des 2 premiers films de 2009 et 2013, a dévoilé que le cast originel serait de retour. Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldaña, Karl Urban, John Cho et Simon Pegg sont évoqués. Le dernier film, Star Trek Beyond était sorti en 2016 et était réalisé par Justin Lin. Matt Shakman (WandaVision) sera derrière la caméra de ce Star Trek 4.









–Après 5 films par Michael Bay et un petit spin-off sur BumbleBee, les Transformers reviennent avec une nouvelle trilogie. Transformers: Rise of the Beasts sera le premier film sur trois. On se doute que la franchise a encore à offrir en termes d’actions mais globalement, la série des films s’est essoufflée. Les films se rapprocheront de l’esprit de la série Beast Wars: Transformers / Animutants. Donc à nous les animaux robots ! Même BumbleBee, sans Bay, n’avait pas suffisamment rafraichi la franchise. Et si vous en voulez encore, une série animée verra le jour et un film entièrement en images de synthèse sortira au cinéma !









–Pas encore sorti que Sonic 2 a déjà une suite en développement sobrement appelé pour le moment Sonic 3. Et ce n’est pas tout puisque le personnage de Knuckles, qui fera ses débuts dans Sonic 2, aura sa série live avec toujours Idris Elba en voix. La série est prévue sur la plateforme Paramount+









–Même sort pour Halo. L’adaptation en série du jeu vidéo est prévue sur Paramount+ le 24 mars, mais la série obtient déjà une saison 2. Ce ne sera pas la première fois que le jeu est adapté. Des courts-métrages, et même une websérie Halo : Nightfall, produite par Ridley Scott, existent.









–Succès grandissant pour la série western Yellowstone avec Kevin Costner et Kelly Reilly qui, en plus d’avoir déjà une préquelle intitulée 1883, aura un deuxième spin-off appelé 1932. Cette nouvelle préquelle se concentrera sur une ancienne génération des Duttons, la famille au centre de la série.









–3 nouveaux films Bob l’Eponge sont prévus sur Paramount+ et un projet plus important au cinéma.









–Jamais à court de pizzas chez Paramount, puisque les Tortues Ninja reviennent sous la houlette de Seth Rogen ! Un film cinéma est prévu ainsi que des spin-offs sur les méchants pour Paramount+.









–Dora l‘exploratrice reviendra pour une nouvelle série animée et une série live dans l’esprit du film sorti récemment.









–Les fans de Teen Wolf sont encore nombreux et ils seront heureux d’apprendre le feu vert à un film réunion pour Paramount+. Mieux ? Une nouvelle série est prévue sous le nom de Wolf Pack, inspirée des livres d’Edo van Belkom.









–La série Seal Team avec David Boreanaz allait droit vers sa fin quand un film pour Paramount+ est prévu ! David ne sera jamais au chômage.









Et enfin l’annonce qui intéresse les Français puisque Maxime Saada, à la tête de Canal+ a annoncé un deal avec Paramount pour distribuer Paramount+ en exclusivité d’ici l’année prochaine.