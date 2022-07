[SDCC] Tout ce qu’on sait sur Teen Wolf: The Movie: trailer, cast, date de sortie

Teen Wolf fait partie de ces séries qui restent assez confidentielles mais qui ont une fanbase solide et fidèle.

Diffusée par MTV entre 2011 et 2017, Teen Wolf est basée sur un film avec Michael J. Fox daté de 1985 !

La série s’est éloigné beaucoup du long-métrage pour aller explorer son propre univers. S’en est suivie une adoration pour Dylan O’Brien, mais ça c’est une autre histoire.

Teen Wolf revient en film sur Paramount+ cette année. Et c’est à San Diego durant la Comic-Con que l’équipe a partagé les dernières infos.

Does it ever drive you crazy, just how fast the night changes. #SDCC #TeenWolf pic.twitter.com/P9h9zDSPTm — Fangirl's Diaries (@Shami1412) July 22, 2022

Bande-annonce

La première bande-annonce de Teen Wolf: The Movie a été révélée lors du panel San Diego Comic-Con 2022 du film. Le Nogitsune veut se venger de Scott et de tous ceux qu’il aime. Scott s’emporte face à Papa Argent (JR Bourne) et crie qu’Allison est vivante. On peut y voir Allison (Crystal Reed) avec son carquois et ses arcs marchant sous la pluie.

Histoire

Une pleine lune se lève à Beacon Hills, et avec elle un mal terrifiant est apparu. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des banshees, des werecoyotes, des chiens de l’enfer, des kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit« , indique le communiqué, avant d’ajouter : « Seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n’est plus un adolescent mais toujours un alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affronté

Casting

Scott (Tyler Posey), Lydia (Holland Roden), Derek (Tyler Hoechlin), Malia (Shelley Hennig), Jackson (Colton Haynes), Liam (Dylan Sprayberry), Sheriff Stilinski (Linden Ashby), Chris Argent (JR Bourne), Melissa (Melissa Ponzio), Peter (Ian Bohen), Jordan Parrish (Ryan Kelley), Mason (Khylin Rambo) sont de retour. Dylan O’Brien a confirmé qu’il ne sera pas dans le film. Mais il était déjà absent depuis la saison 6.

D’autres films ?

Durant le panel, le créateur et showrunner Jeff Davis a précisé que Paramount+ n’est pas contre l’idée d’un autre film par la suite.