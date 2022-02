Doctor Strange in the Multiverse of Madness : bande-annonce

Benedic Cumberbatch revient en Doctor Strange pour un second volet réalisé par Sam Raimi (Spiderman).

Après 700 millions de dollars de recettes (un chiffre honorable pour un Marvel hors Avengers), le premier Doctor Strange réalisé par Scott Derrickson (Sinister) avait plutôt séduit.

Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg et Rachel McAdams sont de retour accompagnés par Elizabeth Olsen aka Scarlett Witch !

Après les multiverses de Spider-Man: No Way Home, Marvel continue d’explorer les possibilités offertes par ce procédé. C’est Sam Raimi qui prend les commandes ! Il n’avait plus réalisé depuis Le Monde fantastique d’Oz en 2013.

Des reshoots avaient été entrepris il y a peu pour rajouter des caméos et étendre le concept des multiverses. On sent que Marvel va capitaliser sur l’énorme succès de Spider-Man qui a atteint plus de 700 millions de dollars aux Etats-Unis.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sort en salles le 4 mai.