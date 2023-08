From (Paramount+) : la saison 2, petit flop ou grand plouf ?

La saison 2 de MGM+, From, est arrivée chez nous sur la plateforme Paramount+. Après une timide percée dans les discussions séries, la série avec Harold Perrineau nous propose une saison 2 assez déconcertante. Critique.

La saison 1 des faiseurs de Fringe ou Lost nous avait plutôt laissé une bonne impression. Un village où il n’est plus possible de sortir sous peine de revenir au même endroit, des créatures nocturnes qui nous attaquent, on ne pouvait pas dire que From était un igh concept peu séduisant. Au fil des épisodes, nous sentions qu’il était difficile de juger correctement la série tant on ne ait pas vraiment si elle a un but. Les personnages non plus d’ailleurs, ne savent pas ce qu’ils doivent faire. Et après un message venu de l’extérieur, et après plusieurs idées piquées ça et là à LOST, From terminait sa saison 1 sur un cliffhanger plutôt efficace.

Du moins le croyait-on…

From, trop ou pas assez ambitieuse ?

En effet, rares sont les séries high-concepts qui peuvent se dire que faire durer le suspens est bon. En réfléchissant bien, LOST n’est pas une série high-concept à ses débuts. Elle l’est devenue. From, comme The Event, Les 4400, Flashforward, est une série qui propose un concept fort dès le départ et qui se doit de broder autour. C’est plutôt simple quand on est Les 4400. Il y a des milliers d’histoires à raconter autour des revenus et, surtout, du concept même. From, elle, se permet de ne raconter rien autour de ses prémisses. Les créatures ? On sen fout, on vit avec. Le village coicnée? On s’en fiche aussi. On préfère tout bonnement construire des personnages.

Les personnages sont importants dans une série chorale de ce genre. Sauf que la plupart du temps, les séries qui ont pu durer se sont construites autour de leur concept. Les personnages et les intrigues se basent sur le concept. Dans From, toutes les intrigues liées aux personnages sont issues de rien, de leur quotidien. Et leur quotidien n’est pas du tout bouleversé par les créatures ou l’impossiblité de fuir. non. Ils font avec. Du coup, chaque soir, les créatures sont là, font leurs terrifiants cris. L’habitude est clairement présente chez les personnages. C’est comme si dans Lost, les personnages étaient blasés de ce qu’il s se passaient sur l’île.

On ne demande pas de ne rien raconter qui soit étranger au concept si « high » soit-il. On demande juste à ce que ce soit intéressant et que ce soit utile au récit et au développement des personnages. Dans From, aucun personnage n’est important, aucun personnage ne dégage une quelconque émotion.

Tous pourraient mourir, qu’on ne voudrait qu’une chose : que ça avance, qu’on sache où on va. Ce n’est pas une réponse que l’on souhaite mais plutôt qu’on développe cet univers, qu’on construise autour d’un background qu’on a accepté dès les premières minutes du premier épisode.

Saison 2 de From : bilan plus que mitigé

Après avoir vu cette saison 2, on comprend que les scénaristes ont le cul entre deux chaises : soit la série sait combien de temps elle va durer et alors, à l’instar de LOST, on avance les pions comme il faut ; soit la série avance aveuglément et fait durer le suspens. On ne peut pas les blâmer là-dessus, il est difficile de savoir la durée de vie d’une série. Mais à l’heure actuelle, il serait intelligent de se dire qu’on se donne X saisons pour raconter l’histoire.

La saison 2 a commencé en prenant la suite directe du dernier épisode de la saison 1. Boyd était coincé dans un puit. On lui balance une corde, il s’en sort et voit un vieil homme enchaîné. Celui-ci blesse Boyd et appose sa main blessée sur celle de Boyd pour lui transmettre un sang contaminé par des vers. Ok. Soit. Une pierre en plus à l’édifice de la mystery box de From. Sauf que… qui a balancé la corde sachant que le vieil homme était enchaîné ? Personne ne s’en souciera.

Pire, chaque épisode de cette saison 2 commence par un previously on qui reprend les événements du 2×01.. tout le long de la saison ! Preuve en est qu’il ne s’est rien passé d’important dans cette seconde saison de From… Après une poignée d’épisodes sans saveur, où on s’ennuie ferme, où la réalisation à base de plans décadrés (revoyez la série, les personnages sont tourénes vers l’extérieur du cadre) nous agace, où chaque intrigue n’avance pas ou n’intéresse pas, From peine à convaincre avec sa saison 2.

On ne va pas parler des autres personnages. Les nouveaux, arrivés par le bus, ne servent à rien (on préfère s’occuper d’une maison qui s’écroule que des novueaux coincés dans cette galère) et les rares moments de tension sont attendus (le coup de couteau était évident). L’arc du drône tient sur deux scènes avec une ridicule conclusion. On rit presque de dépit. La saison 2 côté bilan ? Maigres avancées. On ne sait rien, on n’a même aucune piste. Peut-on penser à un ancien village des temps anciens avec une malédiction ? Et si… ils étaient tous morts depuis le début (comme aucune série je le rappelle) ?

Renouvelée pour une saison 3, From termine sa saison sur une avancée significative pour un personnage. Aura-telle l’audace d’agrandir son univers pour mieux en parler ? Suspens.

From est disponible sur Paramount+