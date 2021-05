Superman et Batman reviennent dans deux séries animées

Deadline nous apprend que 2 nouvelles séries animées sur Superman et sur Batman vont arriver prochainement !

Batman: Caped Crusader et My Adventures with Superman sont les deux nouvelles séries animées qui arriveront sur HBO Max et Cartoon Network.

Batman: Caped Crusader regroupera Bruce Timm, J.J. Abrams et Matt Reeves ! Bruce Timm est connu pour avoir proposer la culte Batman The Animated Series dans les années 90. J.J. Abrams a produit Lost, Fringe et a réalisé Star Wars 7 et 9 ou encore Star Trek 1 et 2 en version reboot. Matt Reeves n’est ni plus ni moins que le prochain réalisateur de The Batman avec Robert Pattinson.

Warner Bros. Animation, Bad Robot Productions et 6th & Idaho produiront la série.

Du côté de Superman, deux saisons ont été commandées pour My Adventures with Superman, une nouvelle série centrée sur Clark, Lois et Jimmy. Jack Quaid (fils de Dennis Quaid et Meg Ryan et vu dans The Boys) prêtera sa voix au journaliste, Alice Lee (Zoey’s Extraordinary Playlist) sera Lois.

Retrouvez toute l’actualité des adaptations de Superman sur Man Of Screen.