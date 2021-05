Les Experts: premières images du retour de Grissom dans CSI: Vegas

On n’est plus à un revival près et donc, à peine 6 ans après son téléfilm final, Les Experts Las Vegas reviennent.

Sobrement appelée CSI à ses débuts en 2000, la série sur la police scientifique a explosé les records, dépassant les 30 millions de téléspectateurs sur CBS. Porte-étendard d’un nouveau genre de séries policières, CSI a donné naissance à un style et à une longue lignée de clones comme F.B.I. Portés Disparus, Esprits Criminels et même NCIS (qui a un énième spin-off en route). N’étant jamais mieux servi que par soi-même, CSI a eu des spin-offs avec le même concept de police scientifique mais délocalisée à Miami ou à New-York. CSI: Cyber a été la dernière dérivée sans grand succès puisqu’elle s’est arrêté après 2 saisons. Le concept était déjà moins frais et, preuve en est que la série mère était la seule et unique, elle s’est arrêtée après 15 saisons et 336 épisodes.

Comme toute longue série, le casting a changé de saisons en saisons. Et à l’instar de X-Files, CBS tente un revival avec le casting d’origine, tout du moins, une partie.

Ainsi William Petersen revient en Gil Grissom après avoir quitté la série durant la saison 9. Jorja Fox, partie en saison 8, revient en Sara Sidle, femme de Gil Grissom. Jim Brass joué par Paul Guilfoyle est lui aussi de la partie tout comme David Hodges (Wallace Langham).. Côté nouveaux personnages, nous aurons Maxine Roby (Paula Newsome), Joshua Folsom (Matt Lauria), Allie Rajan (Mandeep Dhillon) et Hugo Ramirez (Mel Rodriguez).

La série, après avoir connu trois spin-offs donc, change un peu de nom et se voit affublé d’un « Vegas », qui était devenue quasi indispensable à l’époque pour savoir de quelle série on parlait.

Les premières images sont disponibles avec quelques interviews très promos du cast. Nouvelle équipe, nouvelles enquêtes, nouveau succès ?

On sait que le genre n’attirait plus mais il semblerait que la science a évolué et que les méthodes également… On a donc hâte de retrouver l’une des séries pionnières des années 2000.