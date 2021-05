Da VInci Code : une préquelle en série télé appelée The Lost Symbol

Si on vous dit Robert Langdon, vous pensez au Da Vinci Code ? Après trois films et des romans, le héros de Dan Brown revient en série télé.

La franchise enfantée par Dan Brown depuis 2000, avec Anges et Démons et le méga-succès Da Vinci Code qui nous a fait voir La Joconde différemment, n’a pas donné que des romans.

Robert Langdon est apparu dans les romans Anges et Démons, Da Vinci Code, Le Symbole perdu, Inferno et Origine. Au cinéma, Tom Hanks a donné vie au professeur Langdon dans Da Vinci Code en 2006 puis dans Anges et Démons en 2009 (premier roman de la série mais second film) et dans Inferno en 2016 (3è film et 4è roman).

The Lost Symbol fait donc l’objet d’une adaptation en série pour le service de streaming de NBC, Peacock. Contrairement au roman, la série sera un tout nouveau départ pour Langdon.

C’est Ashley Zukerman qui jouera le professeur spécialisé en symboles. On a pu le voir dans Succession.

Sorti de son cursus à Harvard, Langdon est recruté par la CIA pour retrouver son mentor disparu. Les frère et sœur Salomon seront joué par Eddie Izzard (Hannibal) et Valorie Curry (The Tick).

Dans la bande-annonce, on retrouve tout le sel de ce type d’aventure avec symbolisme, énigme, trappe secrète, interprétation et œuvres d’art.

Aucune date pour l’arrivée du service en France. Aux Etats-Unis, la série n’a pas non plus de date de fissuion.