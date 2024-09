Starstorm : l’adaptation perdue de Saint Seiya a été retrouvée !

Starstorm a longtemps été un lost média, une œuvre à jamais perdue. Mais l’archéologue des médias, Ray Mona, a réussi à trouver l’introuvable.

Les Chevaliers du Zodiaque sont devenus une franchise aux multiples adaptations par les américains, alors que c’est une œuvre japonaise. Et aucune n’a vraiment réussi à convaincre. On vous en a déjà parlé dans un article et une vidéo. Saint Seiya a été « massacré » par les américains pendant des décennies.

Ray Mona, dans sa quête de fouiller les archives de Renaissance Atlantic, cette société de production qui a quasiment tout acheté en licences japonaises. Et après avoir déterré Guardians of the Cosmos, une adaptation animée et américaine des aventures de Seiya et ses amis, voici qu’elle a découvert Starstorm, le pilote !

C’est en tentant de récupérer la bande-annonce de Starstorm qu’elle a finalement découvert qu’elle avait reçu une archive mal labellisée. Le trailer était en fait un pilote de présentation de 7 minutes !

Ni une, ni deux, on a regardé ça avec curiosité ! Merci Ray Mona d’avoir retrouvé ce pilote jamais diffusé de Saint Seiya, appelé ici Starstorm. 7 Minutes de bonheur made in 90s.

La Chaîne de Ray Mona

Le Pilote en entier