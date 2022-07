Saint Seiya : premières images du film Knights of the Zodiac

Personne ne se souciait des rumeurs et informations sur l’adaptation américaine des Chevaliers du Zodiaque et pourtant, le film est bien produit.

C’est au Comic-Con de San Diego que l’équipe du film a présenté les premières images de cette nouvelle adaptation du manga culte.

Une adaptation américaine live action

Après l’animé qu’on a tous connu sous le nom Les Chevaliers du Zodiaque dans le Club Dorothée, et après les OAV, les suites, spin-offs et même la série honteuse de Netflix (dont les inédits arrivent cet été) il y a (enfin) une adaptation live des aventures de Seiyar, le chevalier Pégase.

Il y avait eu au début des années 2000 une tentative avortée appelée Star Storm.

Si on ne sait pas grand chose de l’histoire de Knights of the Zodiac, le casting est connu.

Un casting international

Madison Iseman, aperçue notamment dans Jumanji et la série d’Amazon Prime, Souviens-Toi l’Eté Dernier, jouera Saori, la réincarnation de la Déesse Athéna. Mackenyu Arata (Pacific Rim : Uprising) sera Seiya et Sean Bean jouera Mr Kido…

Pour le reste du casting, nous aurons quand-même Marc Dacascos (Crying Freeman) qui joue possiblement un méchant, Nick Stahl (Terminator 3), Diego Tinoco, qui incarnera Ikki du Phénix !

Famke Janssen (X-Men) serait Marine mais en voyant la vidéo, on penche pour un ersatz du Grand Pope… D’ailleurs, les images semblent plus proches de l’adaptation Netflix que du manga. Kiel Murray (Raya et le dernier dragon, Cars 3), Josh Campbell et Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) sont au scénario. Le film est réalisé par Tomasz Baginski (producteur de The Witcher).

Il y a quelques temps, un poster teaser et des photos de tournage avaient fait surface histoire de jauger l’accueil des fans…

Premières images du tournage

Attendez-vous à quelque chose qui piétinera votre enfance.